Ballando con le Stelle, prima puntata: chi ha vinto e la classifica. Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Roma, 28 settembre 2025 – Prima puntata di ‘Ballando con le Stelle 2025’ e già abbiamo la sensazione che quella dei 20 anni del talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su Raiuno sarà un’edizione ricca di momenti memorabili. Buona la prima per il nuovo inviato Massimiliano Rosolino. Ballerine per una notte sono invece state alcune delle ragazze della Nazionale femminile di calcio con il mister Andrea Soncin. Momento cult della serata: Milly Carlucci che ripete “Duodeno” detto da Guillermo Mariotto.

A vincere la prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, e ad avere quindi 30 punti di bonus, è la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La classifica dei voti della giuria più i tesoretti di Rossella Erra e Alberto Matano (poi sono stati aggiunti, ma non comunicati, i voti del pubblico): Nancy Brilli con Carlo Aloia, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Rosa Chemical con Erica Martinelli, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Martina Colombari con Luca Favilla e Beppe Convertini con Veera Kinnunen, Marcella Bella con Chiquito, Fabio Fognini con Giada Lini, la Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale.

Milly Carlucci alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2025

A rompere il ghiaccio sono Nancy Brilli e Carlo Aloia. Tanti complimenti da parte della giuria al loro charleston, poi ecco la mazzata di Selvaggia Lucarelli: “E’ il primo ballo, spero sia anche l’ultimo così. Ti ho trovato un po’ legnosa. Non abbiamo un parametro dell’orrido prima di te, possiamo pensare che ci sia qualcosa di peggio”. Stessa critica da parte di Guillermo Mariotto: “E’ scarso. Come coreografia, i soliti numeretti”. A loro vanno 22 punti, con i due 3 da parte di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Seconda coppia in gara è quella composta dalla Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Grande rientro in gara per quest’ultimo. “Ho visto in lei una Rossella Erra del nord” ha commentato Guillermo Mariotto. A questa coppia la giuria attribuisce punti. “E’ una punizione troppo severa per Simone Di Pasquale. Ho trovato questa esibizione terribile” afferma Ivan Zazzaroni. “Posso dire? Anche io la trovo terribile” è la risposta di una geniale Signora Emma Coriandoli. I punti a questa coppia sono 12, con lo 0 di Guillermo Mariotto e l’1 di Selvaggia Lucarelli. E Rossella Erra comincia a urlare come suo solito.

La terza coppia a scendere in pista è quella che vede gareggiare Marcella Bella insieme al maestro Chiquito. E i due sono una bomba di energia. Certo, la standing ovation finale del pubblico è eccessiva. La coppia ottiene ben 31 punti, in cui spiccano i 7 di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith e l’8 di Guillermo Mariotto.

Quarta coppia ad esibirsi è quella composta da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Che portano in pista un charleston sorridente e ballato decisamente bene. Nonostante Guillermo Mariotto lo definisca “Lurch della Famiglia Addams”. Fortunatamente la prendono tutti sul ridere. La giuria attribuisce loro un totale di 38 punti, con il 9 di Selvaggia Lucarelli e l’8 di Guillermo Mariotto. Volano voti eccellenti senza un motivo.

Milly Carlucci con Massimiliano Rosolino e Paolo Belli alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2025

Tocca poi a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il maestro vincitore della passata edizione prova a fare il bis. “In televisione di solito sembri algida, pensavo che saresti stata un pezzo di legno e invece stai capovolgendo questa mia convinzione” è stato il commento di Selvaggia Lucarelli. “Il tuo distacco mi eccita”: Guillermo Mariotto come sempre straparla. La giura dà a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice 43 punti, con ben due 10: quelli Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Come sempre, voti alti sparati a caso.

Sesta coppia in pista: Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Lui è un pezzo di legno, lei fa il doppio lavoro anche per lui. “Sono un uomo medio, cosa c’è che non va?” si giustifica Beppe Convertini. Rossella Erra urla per difenderlo. Qualcuno le abbassi il volume del microfono. “Stiamo litigando per Beppe Convertini: chi l’avrebbe mai detto” chiosa Selvaggia Lucarelli. Il dato di fatto è che la sua esibizione è stata noiosissima e molto lenta. La giuria dà a questa coppia 10 punti. Peggio anche della Signora Coriandoli.

Settima esibizione è quella di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Un’esibizione che è una bomba di energia. La standing ovation finale fa commuovere Paolo Belli, ma anche la giurata Carolyn Smith. “A forza di frequentarci hai imparato a ballare”: se Paolo Belli ha scarsa autostima, Ivan Zazzaroni dimostra di averne per entrambi. I giurati danno loro 40 punti, con il 9 di Mariotto.

Ottava coppia in pista: Fabio Fognini e Giada Lini. “Ti ho trovato inespressivo” commenta Selvaggia Lucarelli. “Mi sono impegnato” ribatte l’ex tennista. E su questo non c’è il minimo dubbio. “Selvaggia non si è presentata benissimo, un po’ cattiva” chiosa. Forse manca un po’ di leggerezza. La giuria dà a questa coppia 26 punti, con un 4 da parte di Guillermo Mariotto.

La nona coppia ad esibirsi è quella composta da Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Una performance che frutta loro ben 42 punti, con un 10 di Guillermo Mariotto. Il loro paso doble destrutturato è stato energico e coinvolgente e ha meritato tutti i complimenti della giuria.

Decima coppia a ballare è quella costituita da Martina Colombari e Luca Favilla. “Voglio provare per una volta nella mia vita a non essere perfetta” dice l’ex Miss Italia nella clip di presentazione. E invece è stata un po’ troppo perfetta. Esibizione ben fatta, ma nulla di indimenticabile per ora. “Lasciati andare” è l’invito della giuria. Che dà alla coppia 35 punti.

Quella di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è la penultima coppia in pista. . “Pensavo di fare lo show del sabato sera, invece faccio quello della domenica mattina”: la polemica arriva proprio da Barbara D’Urso.”Fai un po’ meno faccette” le fa notare Selvaggia Lucarelli. E ha ragione da vendere. L’esibizione è stata gradevole e interessante, ma troppo teatrale. “Tu questa cosa di ballare con Barbara D’Urso non me la dovevi fare e lo sai”: Selvaggia Lucarelli poi attacca bonariamente Pasquale La Rocca in un siparietto che risulta anche divertente. “Io sono stata la tua gatta morta, da oggi sarò il tuo gatto attaccato ai co...oni” aggiunge, con una straordinaria eleganza. Mamma mia. La giuria dà a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca 39 punti.

Ultima coppia in gara: Andrea Delogu e Nikita Perotti: sono loro a chiudere le esibizioni della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025. La loro è una performance piena di energia e sensualità. Ma suscitano una serie di polemiche. “Rossella Erra è l’ultima che può giudicare se qualcosa è volgare oppure no”: Selvaggia Lucarelli attacca frontalmente l’opinionista. La loro esibizione ottiene dalla giuria 38 punti.