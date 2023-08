‘Un posto al sole’, torna la Contessa Palladini: Ida Di Benedetto di nuovo nel cast dopo vent’anni

Rivoluzione a 'Un posto al sole', soap italiana più longeva ancora in onda. Le prossime saranno settimane di grande attesa per gli spettatori di Raitre, visto che si profila un ritorno d'eccezione all'interno del cast di Upas (così viene abbreviato il nome della serie dagli appassionati).

Un personaggio che è stato presente sin dalla prima puntata - il debutto di 'Un posto al sole' porta la data del 21 ottobre 1996 - e che poi è uscito di scena nel 1998, per tornare nel 2000 e uscire di nuovo dal cast per ben 23 anni sta per tornare di nuovo. Si tratta della Contessa Palladini, riconosciuta dal pubblico come la perfida "dark lady" di Palazzo Palladini.

L'attrice Ida Di Benedetto, protagonista di una carriera sfolgorante con una quarantina di film all'attivo, la partecipazione a una trentina di produzioni televisive e una decina di opere tv di cui è stata produttrice, ha quindi scelto di tornare in una delle produzioni che maggiormente l'hanno portata nelle case degli italiani.

Dopo il ritorno del personaggio del dottor Luca De Santis, primario dell'ospedale dove lavorano Ornella e Rossella nella soap opera, questo inaspettato ritorno della contessa Palladini, alias Ida di Benedetto, sarebbe ancora più clamoroso. Anche perché è un ritorno molto atteso da moltissimi spettatori. E a tal proposito Ida Di Benedetto , che nel frattempo è tornata a vivere a Napoli, ha spiegato: "Ancora adesso il pubblico napoletano mi chiede: ma quando tornate a 'Un posto al sole?". Ecco quindi il ritorno che accontenta il pubblico. E che fa sognare moltissimi appassionati. Che a questo punto non possono fare altro che chiedersi la motivazione del ritorno della Contessa Palladini.