Post Malone incendia Milano e fa il guru: “Seguite i vostri sogni”

Milano, 28 agosto 2025 – Un po’ country e un po’ rock, un po’ spremutona di cuore e un po’ bomba di adrenalina che ti darebbe l’energia per costruire il Ponte sullo Stretto. Due parole: Post Malone. Anzi Posty, come lo chiama il suo popolo.

Quel popolo che neppure un concerto il 27 agosto a Milano – città che, si sa, in questo mese non dà proprio sempre il meglio di sè – con le previsioni meteo che parlano dell’avvicinamento dell’uragano Erin – depotenziato rispetto al disastroso fenomeno americano, per carità, ma pur sempre una perturbazione da non sottovalutare viste anche le allerte importanti che hanno punteggiando la Lombardia nelle ultime ore – ha potuto fermare nell’unica data italiana del Big Ass World Tour della star americana del pop country.

Post Malone ha incendiato l'ippodromo Snai di Milano (Foto Andrea Ripamonti)

D’altro canto, era stato lo stesso Austin Richard Post – il Posty di cui sopra – a rammentarlo dal palco del Coachella: “Nessuno vi può fermare”. E infatti il popolo di Posty ha continuato. Ha continuato a cantare, a ballare e a brindare, sia quando dal palco ha chiesto di alzare i “calici” sia nel momento in cui i “calici” li ha forniti lui stesso durante il brano “Pour me a drink” (se non è coerenza questa) ad alcuni fortunati delle primissime file sottopalco.

Post Malone e la sua band che, e qui bisogna davvero dargli ragione, può essere inopinatamente definita fra le migliori del mondo non si sono risparmiati regalando ai 25mila dell’ultima data degli I-Days all’ippodromo Snai di Milano quasi due ore uno show di musica e massime di vita. “Spero che vogliate seguire i vostri sogni perché nessuno può fermarvi. In questi 10 anni mi avete dato il coraggio e la fiducia e la forza di seguire I miei sogni. Fatelo anche voi”.

Più che un concerto, un vero viaggio. Un viaggio cominciato con il talentuoso Faccianuvola nel pomeriggio, proseguito poi con lo strepitoso Jelly Roll in opening della serata – Jason Bradley DeFord, peraltro, ha dato vita ad una memorabile ‘Losers’ sul palco insieme a Posty – e concluso, si fa per dire, con un Post Malone in grandissima forma. E con una serie di giochi pirotecnici e lame di fuoco che hanno letteralmente infiammato l’ippodromo.