Amore e libri nel podcast di Rebecca Fierro: “È uno spazio per porsi domande”

Rebecca Fierro è tornata. La seconda stagione del podcast ‘Le forme dell’amore’, prodotto dall’hub creativo Bsmt di Gianluca Gazzoli, è online.

Rebecca, ormai da tempo parli di libri sui social network. Cosa ti ha spinto a farlo?

“Parlare di libri è una sorta di tutela. Se ci sono persone che prima di te hanno detto delle cose è come se tu avessi più autorevolezza. Quando ti esponi rischi e io non potevo di certo presentarmi come una ragazzina col cuore spezzato che vuole parlare d’amore. I libri mi hanno un po’ sostenuta e arricchita. Sono un po’ la mia coperta di Linus”.

Un libro che ti ha cambiato la vita o comunque aiutato?

“Uno dei primi è stato ‘Le confessioni di un italiano’ di Ippolito Nievo. Mi ha fatto emozionare e quando mi emoziono so che sono nel posto giusto. Alcuni frammenti sono molto forti e quando un’opera riesce a descrivere la contemporaneità diventa un classico”.

Alla passione per i libri da leggere si è unita quella di raccontare storie. Come è nato il podcast?

“Fin da piccola amo raccontare storie, immaginare dialoghi nella mia testa. E’ un pensiero quasi ossessivo e sui social avevo un buon riscontro. Alcuni utenti hanno iniziato a chiedermi perché non avessi intenzione di mettere tutto in un podcast e così è nata questa idea”.

Perché il pubblico dovrebbe ascoltare il podcast?

“Perché ascoltandolo si fa un esercizio di introspezione. E’ un momento da prendere per se stessi. E’ un momento che bisogna concedersi. Tratta la materia dell’amore attingendo da questi libri, ma c’è sempre la mia esperienza. Lo vedo come un momento per porsi delle domande. Non tanto per trovare risposte, però già mettersi nella condizione di interrogarsi è molto utile”.

Cosa auguri al podcast?

“Di entrare nel cuore delle persone, non vorrei che perdesse quella che è la sua intenzione, l’impegno”.