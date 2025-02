Avanti un altro 2025, i personaggi nuovi e quelli vecchi

Dopo la fortunata stagione de “La ruota della fortuna” condotta da Gerry Scotti, su Canale 5 è tornato “Avanti un altro”, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e popolato da personaggi curiosi e originali che assicurano più di un’ora di divertimento e leggerezza al telespettatore.

I personaggi fissi del cast e i nuovi ingresso nel programma

Insieme ai due conduttori, c’è un ricco cast che forma il ‘Salottino’ (un tempo denominato Minimondo) popolato da personaggi decisamente particolari che identificano la categoria delle domande al loro nome. Il primo nuovo ingressi di questa stagione è quello di Flavia Vento che, introdotta dal brano "Mistero" di Enrico Ruggeri, pone domande ai concorrenti su fenomeni che spaziano oltre l'immaginazione e curiosità, inclusi ovviamente gli alieni. Gli altri caratteristi che formano un potenziale bonus per il concorrente (che può andare avanti semplicemente rispondendo in maniera corretta a una sola domanda scegliendo la risposta inclusa tra le opzioni suggerite) sono lo Scienziato pazzo (con interrogativi legati alla scienza), l’Uomo dei Rebus (che lui stesso, per primo, spesso non sa risolvere), Horror (vestito da Dracula fa domande legate al mondo del soprannaturale e del genere cinematografico), Miss Web (interpretata dall’influencer Laura Cremaschi, propone curiosità sul mondo dei social).

Il pubblico, poi, ricorderà anche XXXL (interpretato da Francesco Saverio Nozzolino, da anni nel cast del programma e spesso, in passato, ospite dei talk di Barbara D’Urso) che porrà quesiti su temi legati a tutto ciò che è inerente alle "taglie forti". Segnaliamo anche l’opzione Viaggi, con l’affascinante Greta Cianfano che pone domande relative al mondo della geografia o dei viaggi. Infine il concorrente potrà scegliere anche tra Brasile con Kenia Fernandes che fa domande sulla lingua e sulla cultura brasiliana e L’agente segreto su argomenti legati a indagini, spionaggio, situazioni che si ascrivono al genere "giallo".

Assente nelle prime puntate Claudia Ruggeri, la nota Miss Claudia e regina del Salottino per via della sua recente maternità. Ma tornerà nelle settimane successive, partecipando alle registrazioni del game show.

Immancabili i bonus, che permettono ai concorrenti di raddoppiare la vincita con una risposta corretta. Se da un lato il modello Daniel Nillson è sempre presente, assalito dalle fan, nel cast è tornata anche Paola Caruso nei panni della Bonas. Ritorna anche la Bona Sorte che, quest’anno, è impersonata da Viviana Vizzini che fa una domanda al concorrente (senza opzioni di risposta). Attraverso alcuni piccoli indizi, se risponde in maniera corretta, potrà partire da una cifra record di 300.000 euro per il gioco finale. Ad aiutare è anche il Jolly che entra in un momento casuale del game show per permettere di passare il turno di domande anche con solo due risposte esatte invece di tre (su 4).

Tornano anche lo Iettatore (insieme alla moglie). Se il concorrente sbaglia la risposta alla domanda, deve immediatamente lasciare la partita, perdendo il diritto i giocare. Una Bona Sorte “al contrario”, in tutto e per tutto.

Il concorrente potrà anche avvalersi, una sola volta, del Suggeritore che potrà dargli un parere su una eventuale domanda che mette in crisi il concorrente. Ma attenzione: la risposta potrebbe non essere quella giusta.