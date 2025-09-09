Perché Manuel Agnelli ha lasciato X Factor? Le parole di Jake La Furia

Milano, 9 settembre 2025 – Manuel Agnelli non sarà fra i giudici di X Factor 2025, il quarto giudice del talent show con Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia è Francesco Gabbani.

La conduttrice Giorgia con i quattro giudici di X Factor 2025 (Foto Virginia Bettoja)

Quello del frontman degli Afterhours è stato un addio a X Factor che ha fatto molto rumore, soprattutto perché durante la passata edizione del programma tutti e quattro i giudici, Agnelli compreso, si sono sperticati in frequenti lodi dell’armonia ritrovata e di una giuria nuova finalmente divertente e divertita. E quindi? Perché Manuel Agnelli ha lasciato X Factor? “Manuel Agnelli ha avuto una grossa vincita al Superenalotto e ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Adesso vive ai Caraibi” ha scherzato Jake La Furia. Che poi si è fatto più serio: “Semplicemente Manuel è una persona che vive molto di umori, di emozioni. Ha fatto sei edizioni del programma e ha portato Mimì in una finale in cui tutto il mondo pensava che avrebbe vinto Achille Lauro perché aveva tre concorrenti in finale. Lui è riuscito a far vincere Mimì”.

“E’ come quando Mourinho ha vinto il triplete con l’Inter e l’anno dopo se ne è andato – ha aggiunto Jake La Furia -. Non poteva avere un’altra botta di c..o più di quella di prima e quindi si è ritirato imbattuto. Non è stato un addio doloroso, è stata una scelta di Manuel dettata da questo aspetto. Una scelta di una persona che ha fatto sei edizioni e che ha vinto l’edizione del ritorno. Ha fatto bene adesso ad andarsene. Magari tornerà”.

L’appuntamento con la nuova giuria di X Factor, programma Sky Original prodotto da Fremantle, è per ogni giovedì sera dall’11 settembre su Sky e in streaming su Now.