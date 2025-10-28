Terremoto ad Amici, Penelope lascia definitivamente la scuola: inizio anno da dimenticare

Roma, 28 ottobre 2025 – Inizio di anno molto tumultuoso per la scuola di Amici di Maria De Filippi. Mai nelle ultime edizioni era accaduto che fossero così tanti gli allievi a dover abbandonare il talent show. Nel giro di una settimana, infatti, hanno lasciato la scuola di ballo e canto di Canale 5 ben 4 allievi. Una sola volontariamente. Ed è proprio quest’ultima ad aver fatto più scalpore. Dopo la decisione di Alessandra Celentano di far uscire dalla scuola il ballerino Tommaso e dopo le uscite per sconfitta nelle sfide della ballerina Matilde e del cantante Frasa, ecco che ora arriva il primo abbandono volontario di questa edizione del programma.

Ad aver deciso di lasciare definitivamente Amici è stata la cantante Penelope e a spiegare il perché della decisione è stata la stessa ormai ex allieva. “Il motivo è che io non mi sento bene, non mi sto piacendo. Non riesco a trovare la forza, non riesco a trovare me. Mi sto cercando e non mi trovo – ha raccontato la stessa Penelope -. Ho bisogno di ricominciare, non ce la faccio. Ho un problema di adattamento da quando sono nata. Io non sto bene in nessun posto, sto bene solo al mare. E questo è un problema mio, io sto male ovunque. Motivo per cui ho detto ‘Ok, no resisto perché devo andare contro me stessa e ce la devo fare’. Però se poi andando contro me stessa faccio solo peggio e sto qua a brontolare, a fare il mio dovere male. Ma perché?”.

"Io sto togliendo anche la possibilità a qualcuno che potrebbe viversela molto meglio di me. Invece io sto qua male, ma che senso ha?” conclude Penelope.