Pechino Express 2025, seconda tappa: le anticipazioni

Seconda tappa di Pechino Express 2025 ‘Fino al tetto del mondo’. Oggi dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now va in onda la seconda puntata dell’adventure game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru che nel corso delle serate porterà i concorrenti a fare tappa nelle Filippine, in Thailandia e infine in Nepal. Nella seconda tappa le nove coppie dovranno percorrere un totale di 187 chilometri passando per San Vicente, nell’isola di Palawan, e il villaggio di San Rafael sino al traguardo finale di Sabang.

Sono ancora tutte in gara le nove coppie di concorrenti di Pechino Express 2025: Juri Chechi e Antonio Rossi “I Medagliati”, poi Dolcenera e Gigi Campanile “I Complici”, Nathalie Guetta e Vito Bucci “I Cineasti” e Giulio Berruti e Nicolò Maltese “Gli Estetici”. E ancora Samanta e Debora Togni “Le Sorelle”, Virna Toppi e Nicola Del Freo i “Primi Ballerini”, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba gli “Spettacolari”, Jey e Checco Lillo i “Magici”, infine Ivana Mrazova e Giaele De Donà le “Atlantiche”.

Se nella prima puntata non abbiamo assistito ad alcuna eliminazione, è possibile che quella in onda oggi giovedì 13 marzo possa essere una tappa eliminatoria. Molto dipenderà dal contenuto della famigerata busta nera.