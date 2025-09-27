Pechino Express, tappe e coppie di concorrenti della nuova edizione

Milano, 27 settembre 2025 - Pechino Express torna e lo fa con un nuovo percorso, tappe sempre più imprevedibili, nuovi inviati e coppie di concorrenti del tutto inaspettate. La nuova stagione dell’adventure game di Sky è stata presentata durante la giornata dei palinsesti di Sky per i prossimi mesi.

Al timone del programma rimane saldamente il conduttore Costantino della Gherardesca, ormai eccellente padrone di casa con anni di esperienza alle spalle. Insieme a lui non ci sarà più Fru, che francamente come inviato non aveva contribuito granché alla riuscita del programma. Nella prossima stagione di Pechino Express, Costantino della Gherardesca sarà affiancato da ben tre figure: Guido Meda, Giulia Salemi e Lillo.

La nuova edizione di Pechino Express porterà le coppie di concorrenti in Indonesia, Cina e Giappone con tappe mai sperimentate prima.

E le coppie di concorrenti? Durante la presentazione dei palinsesti Sky per la prossima stagione ne sono state svelate cinque: quella composta dagli attori Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, le sorelle Candelaria e Camila Solorzano, poi Jo Squillo con la dj Michelle Masullo, i rapper Dani Faiv e Tony2Milli e infine Chanel Totti e Filippo Laurino. Le altre coppie di concorrenti saranno svelate prossimamente e anche in quel caso non mancheranno sorprese.

I volti davvero noti al grande pubblico, infatti, fra quelli già presentati sono davvero pochi. Chissà, però, che fra i concorrenti poco conosciuti possano magari nascondersi alcune rivelazioni del mondo delle spettacolo. Per qualcuno Pechino Express potrebbe essere, oltre a una vera esperienza di vita, anche un’occasione per farsi conoscere e mostrare lati di sè a una platea di pubblico che i social non potrebbe mai riservare loro.