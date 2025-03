Pechino Express 2025, eliminati della terza tappa

La terza tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’ ha visto le otto coppie - dopo l’eliminazione degli Spettacolari Gianluca Fubelli e Federica Camba nella seconda tappa - compiere zaino in spalla un percorso di 105 chilometri. Non tanti come quelli che le coppie hanno percorso nella tappa precedente, ma di certo complicati dal passaggio all’interno dei sentieri nell’inospitale giungla.

Ultima tappa di Pechino Express 2025 nelle Filippine: questi 105 chilometri percorsi da Sabang fino a Puerto Princesa servono per traghettare i concorrenti verso la Thailandia. E così, sotto la guida e l’occhio attento del conduttore Costantino della Gherardesca e dell’inviato Fru, le otto coppie sono partite dalla Manlipien Beach di Sabang sull’isola filippina di Palawan e, dopo aver superato il villaggio di Matahimik, hanno poi continuato verso il Tappeto Rosso al Balayong People’s Park di Puerto Princesa, il traguardo conclusivo dell’ultima tappa filippina. Prima a firmare il Libro Rosso è stata la coppia dei Medagliati ovvero Jury Chechi e Antonio Rossi. Che assegnano il malus ai Magici Jey e Checco Lillo.

A vincere la tappa sono gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Che vincono per la seconda volta consecutiva. Il resto della classifica: i Complici Dolcenera, nonostante l’infortunio alla caviglia, e Gigi Campanile, terze le Sorelle Samanta e Debora Togni, quarti i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà. Penultimi i Cineasti Vito Bucci e Nathalie Guetta, ultimi i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo

Dopo l’eliminazione degli Spettacolari, ad aver cominciato la terza tappa di Pechino Express 2025 sono stati I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, Le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà, Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, I Complici Dolcenera e Gigi Campanile, I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, I Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, I Magici Jey e Checco Lillo e Le Sorelle Samanta e Debora Togni.

Come era successo in quella precedente, anche la terza tappa dell’adventure game – Pechino Express 2025 va in onda ogni giovedì sera dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now – è stata eliminatoria. A dover lasciare il gioco in anticipo questa volta è stata la coppia dei Primi Ballerini.