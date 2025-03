Pechino Express 2025, eliminati della seconda tappa e chi ha vinto

Seconda tappa di Pechino Express 2025 – “Fino al tetto del mondo” con sorpresa, quella andata in onda giovedì 13 marzo su Sky e in streaming su Now. Una tappa nella quale si sono visti diversi concorrenti affrontare delle crisi: da Giulio Berruti degli Estetici a Dolcenera dei Complici. Tutto risolto abbastanza rapidamente. La gara è stata piena di colpi di scena ed emozioni.

Una puntata nella quale è stata introdotta una novità assoluta per Pechino Express: la coppia arrivata ultima alla bandiera rossa, quindi al traguardo intermedio della seconda tappa, viene sin da subito messa a rischio eliminazione e deve poi sfidarsi con quella che arriva ultima alla firma del libro rosso, ovvero a fine tappa. Le coppie di concorrenti hanno percorso 187 chilometri zaino in spalla tra San Vicente, nell’isola di Palawan, il villaggio di San Rafael e Sabang, dove era posizionato il traguardo finale della puntata andata in onda giovedì 13 marzo.

A passare direttamente alla prossima tappa, essendo arrivata prima al Libro Rosso è stata la coppia dei Medagliati, ovvero Antonio Rossi e Jury Chechi. La coppia vincitrice della seconda tappa è quella degli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Secondo i Primi Ballerini, terzi i Magici, quarti i Complici, quinti i Cineasti. Seste le Sorelle.

Alla partenza della seconda tappa di Pechino Express 2025 – “Fino al tetto del mondo” sono state tutte le nove coppie di concorrenti, ovvero Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba gli “Spettacolari”, Jey e Checco Lillo i “Magici”, Juri Chechi e Antonio Rossi “I Medagliati”, poi Dolcenera e Gigi Campanile “I Complici”, Nathalie Guetta e Vito Bucci “I Cineasti”, Ivana Mrazova e Giaele De Donà le “Atlantiche”, Giulio Berruti e Nicolò Maltese “Gli Estetici”. E ancora Samanta e Debora Togni “Le Sorelle”, Virna Toppi e Nicola Del Freo i “Primi Ballerini”.

Le due coppie di concorrenti a rischio eliminazione sono state le Atlantiche ovvero Giaele De Donà e Ivana Mrazova, arrivate ultime al Libro Rosso, e gli Spettacolari, ovvero Gianluca Fubelli e Federica Camba. Gli Estetici scelgono di eliminare proprio questi ultimi. Gli eliminati sono dunque gli Spettacolari.