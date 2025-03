Pechino Express 2025, eliminati quarta tappa e chi ha vinto

La tappa di ‘Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo’ più lunga sino a questo punto dell’adventure game di viaggi di Sky. Anzi, forse la quarta è la tappa più lunga di questa edizione: 450 chilometri con ingresso in Thailandia.

Ad aver cominciato la quarta tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’ sono state sette coppie: i Medagliati, ovvero Jury Chechi e Antonio Rossi, le Atlantiche, ovvero Ivana Mrazova e Giaele De Donà, i Magici, ovvero Jey e Checco Lillo, i Complici, ovvero Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle, ovvero Debora e Samanta Togni, e i Cineasti, ovvero Nathalie Guetta e Vito Bucci.

Nella quarta tappa di Pechino Express 2025 le sette coppie hanno iniziato il loro viaggio dalla città di Khon Kaen, una delle più grandi della Thailandia, con l’obiettivo di raggiungere le colline di Khek Noi, per poi arrivare fino alla città di Phitsanlulok, traguardo di puntata e sede del Tappeto Rosso.

Il malus degli Estetici va ai Medagliati. Primi al Libro Rosso sono i Magici. A qualificarsi per la Prova Immunità sono anche gli Estetici e le Sorelle. A vincere la Prova Immunità sono i Magici, ovvero Jey e Checco Lillo. Infortunio per Samanta Togni, che comunque ha scelto di non abbandonare la gara. “Diamo il malus ai Cineasti” affermano i Magici. “Questa è una scelta da cornuti” tuona Nathalie Guetta dei Cineasti.

A vincere la quarta tappa di Pechino Express 2025, la prima in Thailandia, sono state le Sorelle Samanta e Debora Togni. Dietro di loro le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova, i Medagliati Antonio Russi e Jury Chechi, I Cineasti. A rischio eliminazione gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, ultimi in classifica. Le Sorelle scelgono di eliminare i Complici. Ma la puntata non è eliminatoria e quindi i Complici non sono eliminati. E’ la seconda volta in cui i Complici vengono salvati per la busta nera non eliminatoria.