Pechino Express 2024, le prime due coppie

Pechino Express 2023 è ancora in onda in chiaro su Tv8 - la finale su Sky era stata trasmessa a metà maggio - e già si comincia a parlare in modo concreto della nuova edizione del reality show di viaggio. Joe Bastianich, Andrea Belfiore, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati fra i protagonisti dell’ultima edizione.

Ancora non si conoscono partenza e arrivo del viaggio nè le tappe, ma diverse sono le voci che si rincorrono in merito alle coppie che parteciperanno come concorrenti. Ogni anno la caccia agli indizi sui partecipanti a Pechino Express si apre diversi mesi prima della messa in onda del programma e anche in queste settimane i rumor sono diversi.

Alcuni, in particolare, portano in modo abbastanza definito a due coppie. La cui partecipazione a Pechino Express 2024 sembra ormai certa. La prima sarebbe quella composta dall'ex senatrice Stefania Pezzopane e dal compagno - ex o forse attuale, non è dato avere certezze in merito - Simone Coccia Colaiuta. Il quale recentemente è stato al centro delle critiche di chi lo ha accusato non solo di essersi procurato follower sui social network pagando - cosa del tutto legale, peraltro -, ma di aver anche utilizzato la presunta rottura con la compagna e la successiva riappacificazione per attirare l'attenzione.

La seconda coppia - secondo un'indiscrezione di Alberto Dandolo per Dagospia - dovrebbe essere quella composta da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. L'una showgirl ed ex velina e l'altra ex letteronza ai tempi della Gialappa's Band. Due donne di carattere, ma non solo. Anche decisamente preparate a livello fisico. Cosa che a Pechino Express ha sempre un’importanza notevole.