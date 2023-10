Pechino Express 2024: concorrenti e percorso. In viaggio sulla Rotta del Dragone

Roma, 7 ottobre 2023 – Pechino Express 2024 al via. Ancora non si conosce la data precisa di inizio della messa in onda del reality show di viaggi di Sky, ma con l’ufficialità di coppie, conduttori e percorso è partito ufficialmente il conto alla rovescia.

I conduttori

Al timone di Pechino Express 2024 ci sarà, come avviene ormai da alcune edizioni, Costantino Della Gherardesca. La novità di questa edizione è la presenza di un inviato speciale, ovvero Gianluca Fru dei The Jackal. Proprio Fru ha partecipato a Pechino Express due edizioni fa con Aurora Leone diventando da subito uno dei protagonisti più amati dal pubblico.

Il percorso

Molto wild l’edizione di quest’anno: a Pechino Express 2024 i concorrenti percorreranno la Rotta del Dragone partendo dal Vietnam e arrivando nello Sri Lanka, passando per il Laos.

Le coppie

Le otto coppie di Pechino Express 2024 sono: Fabio ed Eleonora Caressa, quindi padre telecronista e figlia; Damiano, stella della pasticceria, e Massimiliano Carrara, fratelli; Artem e Antonio Orefice, dal cast di Mare Fuori; il comico Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, marito e moglie; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, attrice e regista, amici; gli ex sportivi Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (sciatore lui, pallavolista lei e fra i favoriti alla vittoria); Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ex velina ed ex letteronza; le discusse Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima è stata al centro di molte discussioni quando ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.