Pechino Express 2023, le anticipazioni della settima tappa. Svelato il giallo Pellegrini?

Dopo le polemiche sullo scatto di ira di Federica Pellegrini, giovedì 20 aprile andrà in onda la settima puntata di Pechino Express 2023. E finalmente verrà svelata l’intera sequenza della lite tra la Divina e l’influencer Barbara Prezia (almeno stando alle indiscrezioni), in gara nella coppia delle Mediterranee. "Ti accorcio di altri dieci centimetri!”, è la frase choc mostrata giovedì scorso nel trailer con le anticipazioni della puntata successiva e che, nei giorni scorsi, ha letteralmente infuocato i social. “Ma sei pazza?”, la risposta senza mezzi termini di Totò Schillaci, in gara con i Siculi. C'è attesa per la versione integrale della lite, che ha visto Pellegrini finire sotto l'attacco degli hater.

Ecco cosa succederà nella settima tappa del viaggio sulla Via delle Indie, che ormai si appresta a viaggiare verso la stretta finale. Ultimi 341 km nel Borneo Malese, il viaggio avrà inizio dal villaggio di Awat Awat fino a Kota Kinabalu, traguardo finale della puntata del 20 aprile. In palio ci saranno i biglietti per la Cambogia – segno che sarà una tappa a eliminazione – terzo e ultimo Paese che verrà attraversato dai concorrenti di Pechino Express 2023.

Il percorso della settimana tappa

Sarà l’ultima volta che vedremo i meravigliosi paesaggi del Borneo Malese in Pechino Express 2023, dalla prossima puntata i concorrenti si sosteranno in Cambogia. La settima tappa partirà dal villaggio malese di Awat Awat e i concorrenti si dirigeranno verso Mari Mari, dove tre coppie si affronteranno una sorprendente Prova Vantaggio. Il traguardo della puntata sarà a Kota Kinabalu, dove le coppie troveranno ad attenderli una sorpresa: i biglietti per la Cambogia, ultimo Paese dell’avventura 2023: chi riuscirà a vincerli?

Le anticipazioni

Un itinerario di 341 km attende le cinque coppie rimaste in gara – dopo l’eliminazione nella sesta tappa di Martina Colombari e Achille Costacurta (Mamma e Figlio) – e sarà un appuntamento pieno di emozioni e faticose missioni legate alle antiche tradizioni del Borneo Malese. La tensione salirà alle stelle, ormai ogni strategia è concessa per aggiudicarsi la vittoria finale. E lo sa bene l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, protagonista di uno scatto di ira contro la rivale delle Mediterranee, Barbara Prezia. Dopo il rimescolamento della sesta puntata – che ha visto la nascita di nuove coppie: Joe Bastianich con Totò Schillaci, Federica Pellegrini con Carolina Stramare, Martina Colombari con Andrea Belfiore, Matteo Giunta con Giorgia Soleri, Barbara Perzia con Barbara Lombardo, Achille Costacurta con Federica Fabrizio – si sono create nuove alleanze tra le coppie, disposte ad aiutarsi a vicenda in un sodalizio strategico per eliminare i concorrenti più forti. Come è successo nell’ultima puntata, quando la coppia favorita ‘Mamma e figlio’ è stata costretta ad abbandonare il programma a causa della strategia degli agguerritissimi Novelli Sposi. Al traguardo di puntata, la solita e temutissima Busta nera che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Le coppie rimaste in gara

Sono dieci i concorrenti che si affronteranno nella settima puntata, in onda giovedì 20 aprile, dopo l'ultima eliminazione di Martina Colombari e Achille Costacurta. Ecco quali sono le coppie in gara: • Le Attiviste: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio • Gli Italo Americani: Joe Bastianich e Andrea Belfiore • I Novelli Sposi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta • Le Mediterranee: Carolina Stramare e Barbara Prezia • I Siculi: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Quando e dove vederlo

La sesta tappa del viaggio sulla Via delle Indie di Pechino Express 2023 andrà in onda giovedì 20 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.