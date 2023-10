Patty Pravo a ‘Belve’: “Rifatta io? Mai, non ho tempo per il lifting”

Patty Pravo ospite a 'Belve' e l'intervista è già un cult. L'intervista alla cantante va in onda questa sera su Raidue dalle 21.20 e sale l'attesa anche a causa di alcune indiscrezioni. "Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?" è una delle frasi pronunciate da Patty Pravo alla corte della conduttrice Francesca Fagnani.

Tante le affermazioni destinate a fare discutere. Una su tutte: "Io non mi sono mai fatta niente, io sono così. Ho fatto qualche iniezioncina, ma mi farei un bel lifting ma ci vuole tempo e io non ne ho". Una affermazione che è già diventata oggetto di diversi meme in rete.

Un'intervista a cuore aperto, quella di Patty Pravo. Che ha ricordato anche l'inizio del proprio rapporto con il successo. "Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo. Mi dimenticavo e lasciavo che gli altri facessero".

Oltre alla cantante 75enne, ospiti della puntata di 'Belve' di oggi 3 ottobre sono anche Emanuele Filiberto di Savoia e l'attore Raoul Bova. Una nuova puntata destinata, quindi, a suscitare un grande dibattito dopo la scorsa settimana durante la quale a far discutere erano state le affermazioni di Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino.