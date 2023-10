Patrick Zaki ospite a Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback sul canale Nove la domenica dalle 19.30 propone una seconda puntata della propria stagione col botto. Perlomeno a giudicare dal primo ospite annunciato e dalle discussioni che la sua presenza potrebbe innescare.

Patrick Zaki, studente in Letterature moderne comparate postcoloniali all'università di Bologna , è stato detenuto in Egitto dal 7 febbraio 2020 all'8 dicembre 2021. Il 18 luglio 2023 nei suoi confronti è stata emessa una sentenza di condanna definitiva a tre anni di carcere, salvo poi essere graziato dal presidente egiziano al-Sisi ed essere quindi tornato definitivamente in libertà il giorno successivo.

Zaki è finito ultimamente nell'occhio del ciclone per alcune frasi su Israele e il terrorismo: "Io penso che una possibile soluzione potrebbe essere quella di capire quali siano le ragioni, per poter poi andare a ridurre l’attività del terrorismo perché ogni attacco terroristico ha le sue radici".

Parole che hanno suscitato molte polemiche e delle quali sicuramente lo stesso Zaki parlerà anche durante l'intervista con Fabio Fazio di domenica 22 ottobre sul Nove. Un’intervista che è destinata a far discutere e che proprio per questo molti telespettatori stanno aspettando da tempo.