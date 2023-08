Il Patriarca, seconda stagione cancellata? Claudio Amendola assicura: “Si farà”

'Il Patriarca 2' si farà. Parola del protagonista Claudio Amendola. L'attore romano ha lanciato l'indiscrezione in un video pubblicato sui canali social del proprio ristorante a Roma. Un video nel quale Amendola si scusa con i clienti per essere stato poco presente all'interno del locale, ma al contempo rivela un'importante notizia: "Lo so, scusate il ritardo, scusate l'assenza, però sto lavorando, sto preparando 'I Cassamortari 2', sto preparando 'Il Patriarca 2', insomma, forse faccio una cosa ad ottobre su Canale 5, quindi ho avuto un po' da fare".

Notizia bomba, visto che sino a maggio - ovvero alla conclusione della messa in onda della prima stagione della fiction - sembrava che la seconda stagione de 'Il Patriarca' fosse stata cancellata. A confermare quella che era stata sino a quel momento solo una voce era stato sin da subito l'attore Raniero Monaco Lapio, che su Instagram aveva pubblicato una foto con le semplici parole "Seconda stagione cancellata".

E poi cosa è successo? Non è ancora chiaro, e forse non sarà reso pubblico mai, quello che è accaduto. Il dato di fatto è che Claudio Amendola ha spiegato di essere al lavoro sulla seconda stagione della fiction di successo di Canale 5. La prima stagione, in dodici episodi e riguardabile on demand su Mediaset Infinity, aveva fatto registrare il grande affetto del pubblico. Che aveva, proprio per questo motivo, accolto con grande amarezza la decisione di cancellare la seconda stagione. Stagione che invece, adesso, starebbe ufficialmente diventando realtà.