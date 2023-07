Paola & Chiara: le date del tour 2023 e le nuove versioni di Furore

Paola & Chiara sono di recente tornate ad esibirsi sul palco in occasione della loro nuova tournée estiva, il Paola e Chiara ‘Per Sempre Estate 2023’. La tournée, ripartita qualche giorno fa da San Nicandro Garganico (FG), illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia fino a settembre inoltrato, con un ultimo show conclusivo per chiudere una stagione straordinaria fissato al Circolo Magnolia di Segrate. A condividere il palco con le sorelle Iezzi ritroveremo anche la loro fedele band formata da Andrea Montalbano (chitarra), Terence Strambini (basso) e Paride Surace (batteria), con la direzione musicale di Michele Monestiroli, e il gruppo di talentuosi ballerini che eseguiranno per l’occasione le coreografie ideate dal direttore artistico Luca Tommassini.

Le date del tour di Paola & Chiara 2023 e le informazioni sui biglietti

Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti live delle sorelle Iezzi fissati nelle prossime settimane. - Venerdì 14 luglio: Summer Vibez Festival di Ferrara - Giovedì 20 luglio 2023: Noisy Naples Fest di Napoli - Martedì 1 agosto 2023: Francavilla al Mare (CH) - Domenica 20 agosto 2023: Lignano Sabbiadoro (UD) - Domenica 3 settembre 2023: Verona - Martedì 5 settembre 2023: Villa Ada Festival di Roma - Giovedì 7 settembre 2023: Ritmika Festival di Moncalieri (TO) - Sabato 9 settembre 2023: Brescia - Venerdì 15 settembre 2023: Segrate (MI)

I biglietti per le nuove date del ‘Paola & Chiara Per Sempre – Estate’ sono disponibili sui circuiti online e nelle rivendite autorizzate.

In arrivo due nuove versioni di ‘Furore’

In attesa di rivederle insieme ad esibirsi sul palco, i fan di Paola e Chiara hanno ricevuto in questi giorni anche un’altra, gradita sorpresa. Le due artiste stanno lavorando su due nuove distinte versioni della hit ‘Furore’, il brano con cui si sono presentate al Festival di Sanremo 2023. “Per sempre’ è un album poliprodotto, l’unica indicazione che abbiamo dato loro era di non stravolgere le canzoni, che sono delle hit. Abbiamo registrato ‘Furore’ in spagnolo e in svedese, sono pronte nel cassetto – hanno raccontato le sorelle milanesi -. La gente ci chiedeva di tornare, eravamo titubanti e non volevamo sporcare la nostra storia. Poi ci siamo fatte trasportare dal flusso di energia. Questo disco sa di presente e di futuro. C’è un amore vero da parte della gente, non è una moda. Questo è ciò che ci ha dato la spinta, i fan ci hanno fatto vincere le nostre paure”.

Resta il mistero, almeno per ora, su quando queste nuove canzoni per il mercato internazionale saranno rilasciate: per il momento, le due cantanti sono ancora impegnate con la fase promozionale dei loro due tormentoni di quest'estate 2023, rispettivamente ‘Mare caos’ e ‘Lambada’, in collaborazione con i Boomdabash.