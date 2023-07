Palinsesti Sky, cosa vedranno gli abbonati da settembre

Presentazione in grande stile per i programmi della nuova stagione televisiva di Sky. La rete festeggia i 20 anni e lo fa con il botto. Nella sede di via Russolo a Milano sono stati presentati i progetti per la stagione che prenderà il via a settembre. Una stagione ricca di grandi produzioni, ma anche certezze. Come la coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che rimane saldamente al timone degli Europei di Germania 2024. Che Sky trasmetterà interamente sui propri canali. Sport, intrattenimento, cinema e informazione: nella prossima stagione saranno molte le nuove proposte agli abbonati.

Quella che inizierà a settembre si preannuncia una grande stagione televisiva soprattutto per quanto riguarda le serie tv. Grande attesa per le produzioni Sky Original: dalla seconda stagione di 'Call My Agent Italia' fino a 'Hanno Ucciso l'Uomo Ragno', che racconta la parabola ascendente degli 883 da Pavia al successo musicale internazionale, passando per 'Un'estate fa', 'Non ci resta che il crimine - La serie', 'Piedone' e 'La Mala'. 'Un'estate fa', in particolare, è un progetto unico: una serie crime con una nota di nostalgia anni Novanta. Salvatore Esposito è protagonista di 'Piedone', una produzione che prende spunto dalle avventure del personaggio di Bud Spencer ma senza scimmiottarle. 'La Mala', infine, prende le mosse dall'omonimo documentario per indagare le vicende di figure notissime come Renato Vallanzasca e Francis Turatello.

Pechino Express confermatissimo anche per la prossima stagione e a condurlo ci sarà ancora Costantino Della Gherardesca. Le coppie che parteciperanno sono in via di definizione proprio in questi giorni. Massimo riserbo anche sulla destinazione del viaggio. L'ultima edizione del programma è stata vinta dalla coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Chi arriverà dopo di loro nell'albo d'oro di Pechino Express?

Francesca Michielin conduce per il secondo anno consecutivo X Factor, che prende il via a settembre: "All’inizio ero titubante e non ero convinta di accettare, perché sono perfezionista ed è difficile riconfermarsi dopo un grande successo. Adesso però sono contenta. Mi sto divertendo tanto anche se non è il mio lavoro primario, ma voglio raccontare X Factor a modo mio. È una prova per diventare una professionista ancora più brava. Non riesco ad essere super partes, però. E' più forte di me". Oltre al ritorno di Morgan fra i giudici, che insieme a Fedez rappresenta un ancoraggio forte alle radici del programma, la novità della prossima edizione del talent show è rappresentata dal fatto che "si torna a vedere molto bene la costruzione di un talento" ha spiegato Antonella D'Errico, Executive vice president programming di Sky Italia.

Dall'autunno ritorno anche per Quattro Ristoranti, Quattro Hotel, Masterchef e Celebrity Chef. "Con Sky abbiamo insegnato un nuovo linguaggio della tavola, come si mangia - ha commentato Alessandro Borghese -. È un orgoglio andare in giro per l’Italia e sentire il polso dei giovani che investono nel mondo della ristorazione. Siamo diventati la guida italiana alla ristorazione".

Blockbuster, ma anche film d'autore nella prossima stagione Sky. Senza dimenticare il cinema italiano, che è il "più visto dai nostri abbonati".

Sky trasmetterà tutti gli Europei di calcio di Germania 2024, oltre al Sei Nazioni di rugby, la Coppa America di vela e tutta l’Nba.