Palinsesti, Raiuno si conferma rete della musica

Napoli, 27 giugno 2025 - Tanta musica nei palinsesti di Raiuno della stagione televisiva 2025-2026. Da settembre, la rete ammiraglia parte all'insegna della musica.

Ritornano 'Semplicemente Fiorella', serata evento alle Terme di Caracalla a Roma, ma

anche i grandi premi della musica italiana, i 'Tim Music Awards', in diretta dall'Arena di Verona. La grande festa di 'Jukebox - La notte delle hit' accenderà l'Inalpi Arena di Torino e farà ballare il pubblico di ogni età, con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di Clementino. Su Raiuno la musica sarà anche celebrazione e ricordo.

Nell'anno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni e a dieci anni dalla sua scomparsa, Carlo Conti e Fiorella Mannoia, insieme a personaggi del mondo musicale e dello spettacolo, celebreranno l'artista partenopeo nella serata evento 'Pino è - Il viaggio del Musicante', in onda da piazza del Plebiscito, a Napoli. I grandi show di prima serata rappresenteranno anche quest'anno lo zoccolo duro dell'intrattenimento per il pubblico di Rai 1. Mattatore del venerdì sera sarà il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, alla guida del suo 'Tale e Quale Show', con un nuovo, rinnovati effetti scenografici e coreografici e gli immancabili giudici. Carlo Conti che a dicembre condurrà proprio su Raiuno ‘Festival giovani’, il programma che di fatto incarna lo spirito di Sanremo Giovani. Conti rimarrà anche conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, programma di punta proprio di Raiuno.