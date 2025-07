Pagelle Temptation Island 24 luglio: Simone imbarazzante

Le pagelle della puntata di Temptation Island 2025 di giovedì 24 luglio raccontano di un falò di confronto, nel quale Simone viene amabilmente silurato dalla fidanzata Sonia B., e da una serie di racconti di storie di raccordo. Storie che non hanno molto da offrire dal punto di vista del tasso di trash in questa edizione del programma.

Simone e Sonia B.: voto Dai ma lui è da Oscar. Non può esistere un personaggio del genere nella vita reale. E’ un personaggio da docu-reality. Simone è il malessere per eccellenza. Anzi, per disgrazia. Lui è indifendibile da qualsiasi punto di vista. Se esistono personaggi del genere, vi prego, donne difendiamoci. Allontaniamoli. Aiutiamo le amiche che sono vicine a cosi del genere ad abbandonarli sul ciglio dell’autostrada della loro vita. Liberiamoci da personaggi del genere.

Le pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2025

Lucia e Rosario: voto E’ tutto già scritto. La loro è una delle coppie meno disfunzionali all’interno di questa edizione di Temptation Island. Hanno dei problemi, certo. Ma il loro rapporto non è un’aberrazione come sono invece altre coppie. Vedi Simone e Sonia B. o Alessio e Sonia M. Rosario vede l’avvicinamento della fidanzata al single Andrea e fa il dramma. Inutilmente. Spoiler: usciranno insieme, i loro non sono problemi così insormontabili.

Maria Concetta e Angelo: voto Ah ma sono vivi. Tesoro, Maria Concetta, Mary Concept, Maria Addolorata. Cara. Amica mia. “Gli chiedo di fare l’amore e lui mi rifiuta. Quindi l’ho portato a Temptation Island. No, lo dovevi portare da un terapista. Perché metterlo in un villaggio con delle single pagate appositamente per cercare di entrare nelle sue grazie non è di certo il modo consigliato e consigliabile per fargli capire che ti desidera ancora. Semmai, può intuire di desiderare le altre. E questo, Mary Concept, non potrebbe essere altro che controproducente per te. Però perlomeno in questa quinta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia questa coppia si sveglia e finalmente si mostra. Ooooh là.

Antonio e Valentina: voto Mamma che noia. Lui chiede il falò di confronto. Questa volta davvero. Per il solito motivo inesistente. Antonio è pesante come un cappotto bagnato, ma purtroppo Valentina rimarrà insieme a lui. Che amarezza.