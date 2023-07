Temptation Island, le pagelle del 17 luglio: Giuseppe ammette il tradimento, ma Gabriela torna con lui

Le pagelle della quarta puntata di Temptation Island, quella di lunedì 17 luglio, continuano a raccontare di relazioni decisamente problematiche, ma anche di tanti disagi da prendere con il sorriso. Perché di fatto Temptation Island altro non è che una parentesi da prendere alla leggera. La quarta puntata ha visto tornare sui nostri schermi Gabriela e Giuseppe. Erano usciti separati dal falò di confronto della puntata precedente, ma per nostra fortuna Maria De Filippi e la sua redazione di menti geniali hanno capito che del loro trash il pubblico si nutre e quindi li hanno fatti tornare. E purtroppo loro tornano non solo al falò, ma anche insieme.

Gabriela e Giuseppe. Qui occorrono valutazioni separate. Gabriela: voto No che no, aiutatemi a dire no. Io non discuto l'amore per uno che dice serenamente "L'ho cresciuta io" come neanche il più vanitoso dei Pippi Baudi (un inchino a San Pippo da altrettanto Sant'Agata di Militello) e che, ricordiamo sempre il suo peccato originale, si è iscritto a un'app di incontri con il numero di telefono della fidanzata riabilitando il ruolo sociale di plancton e parameci. L'amore non si discute neanche se il tizio in questione non sa mettere due parole in italiano in fila: d'altro canto, il linguaggio dei sentimenti è universale. Ma uno che ti insulta davanti a milioni di telespettatori, che ti tratta come una pezza da piedi, che non perde occasione per sminuirti e alla fine, da narcisista quale è, punta ancora una volta l'accento su di sè dicendo "Io ti amo" per farti rimanere legata a lui come minimo mandi a stendere lui e tutta la sua palazzina (per citare una collega del quotidiano Il Giorno). Lo molli senza neanche passare dal Via e senza ritirare i 20 euro. Lo cancelli dalla memoria e piuttosto lo sostituisci con "Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night" di William Blake (ringrazio la prof Caterina Piarulli per avermela insegnata). Ma non ci torni a parlare e non lo riaccogli con te. A maggior ragione dopo che ha ammesso di averti tradita. Allora scriviti “Welcome” sulla schiena, ja Gabrie’.

Giuseppe: voto Non sparate sul pianista. Lui non ha colpe. Lui è così. La colpa è di chi accetta i suoi comportamenti che non appartengono a questo secolo. A questo millennio. A questo mondo. Lui non c'entra nulla, non coinvolgetelo. Non può essere responsabile di nulla. Perché mai nessuno responsabilmente tratterebbe una ragazza come lui ha trattato Gabriela. Nessuno si assumerebbe mai la responsabilità di percuotere la lingua italiana sino a farci sanguinare le orecchie. Lui non sa quello che fa. Non è possibile che ne sia consapevole. Non sparate sul pianista, lui ha solo animato le nostre "sere d'estate dimenticate" (cito Zucchero perché Anna Tatangelo sta già ricevendo un vitalizio dalla Siae per questa edizione di Temptation Island).

La colonna sonora: voto Io ti dirò le cose dette mai. Stavolta a farsi le vacanze con la Siae, oltre alla consueta Lady Tata, è Gigi D’Alessio.

Filippo Bisciglia: voto Oscar. Riesce a trattenere le risate quando sente alcune frasi senza senso e finge anche di crederci quando dice che Giuseppe e Gabriela sono cresciuti. Date un premio a quest’uomo.