Aprire le porte all'innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
SpettacoliTony Maiello da urlo, Carmen Di Pietro pericolo pubblico: le pagelle di Tale e Quale Show
24 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Naviga nell'articolo:

1

Tony Maiello da urlo, Carmen Di Pietro pericolo pubblico: le pagelle di Tale e Quale Show

2

Tony Maiello è un grande artista

3

Le Donatella stonano ovunque

4

Gianni Ippoliti e Tony Effe: è il vero duetto impossibile

5

Samuele Cavallo è sempre pazzesco

6

Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show, vi prego basta

7

Antonella Fiordelisi stona persino con l’autotune

8

Pamela Petrarolo da brividi

9

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono solo caricature

10

Peppe Quintale fa diventare Jovanotti veneto

Tony Maiello da urlo, Carmen Di Pietro pericolo pubblico: le pagelle di Tale e Quale Show

I giudizi alle esibizioni della quinta puntata, quella di venerdì 24 ottobre, del talent show di Raiuno

Samuele Cavallo alla quinta puntata di Tale e Quale Show 2025

Roma, 24 novembre 2025 – Le pagelle della quinta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 24 ottobre in Prima serata su Raiuno raccontano dieci esibizioni, alcune delle quali decisamente improbabili. E’ il caso dell’Orietta Berti proposta da Carmen Di Pietro. Un’esibizione, come di consueto, disastrosa quella proposta dalla vedova di Sandro Paternostro. Un’esibizione che continua ad accendere un faro sulla domanda esistenziale: che senso ha una concorrente di questo genere all’interno di un talent show? Il contenuto delle sue esibizioni è prevedibilissimo ad ogni puntata e anche nella quinta di Tale e Quale il copione non è stato differente: stonature e una performance a dir poco imbarazzante. Davanti alla super giuria formata da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e dall’ospite di puntata Nicola Savino si sono però esibiti anche, per fortuna, concorrenti con del vero talento. Come Tony Maiello, Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo, fra i maggiori indiziati alla vittoria finale di questa edizione del talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti.

