Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
SpettacoliPagelle Tale e Quale Show 17 ottobre: Samuele Cavallo da applausi, Maryna sorpresa. Antonella Fiordelisi stona persino con l’autotune
17 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Pagelle Tale e Quale Show 17 ottobre: Samuele Cavallo da applausi, Maryna sorpresa. Antonella Fiordelisi stona persino con l’autotune

Nella quarta puntata del talent show di Raiuno Tony Maiello e Pamela Petrarolo meritano il podio, Carmen Di Pietro l’espulsione per direttissima

Le pagelle della quarta puntata di Tale e Quale Show 2025

Per approfondire:

Roma, 17 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della quarta puntata di Tale e Quale Show, quella andata in onda venerdì 17 ottobre su Raiuno. In questa serata la giuria è composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Andrea Pucci. 

Samuele Cavallo 

Samuele Cavallo – Massimo Ranieri: voto Cosa stiamo aspettando? Samuele Cavallo è un artista di talento, non c’è alcun dubbio. E lo conferma di serata in serata a Tale e Quale Show. Nei panni di Massimo Ranieri dimostra di avere una voce clamorosa. Se non arriva fra i primi due classificati alla finale del programma, io faccio un manicomio. Pazzesco.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Rocco Hunt e Renato Carosone: voto Continuo a non capirli. Sono sempre e solo macchiette. Flavio Insinna perlomeno prova ad essere intonato, Gabriele Cirilli non ci riuscirebbe neanche da muto. E’ tutto un continuo mah condito da una serie di boh.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi – Anna Pepe: voto Paradosso. Riesce a stonare persino con l’autotune. Direi che a questo punto può aiutarla solo Lourdes. O forse può decidere di non cantare e risolvere il problema. "Trovo che Antonella faccia dei passi da gigante ogni settimana”: Alessia Marcuzzi ha chiaramente bisogno di una mappa per trovare la verità.

Tony Maiello

Tony Maiello – Harry Styles: voto Standing ovation vera. Non come quelle farlocche che il pubblico in studio riuscirebbe a tributare anche a una formica che passa per caso. Dimostra di avere fiato, controllo e capacità di calarsi nel personaggio. Tony Maiello è bravo. Punto. E merita il podio finale. Non voglio sentire altro.

Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo – Ivana Spagna: voto Un pelo meno. Esteticamente non particolarmente somigliante, va detto che dal punto di vista vocale l’impegno c’è stato. Certo, la voce di Ivana Spagna è tutt’altra roba rispetto a quella imprecisa e a tratti poco controllata di Pamela Petrarolo. Però è un piacere ascoltarla. Quando non urla a squarciagola.

Maryna

Maryna – Anna Tatangelo: voto Bomba. Maryna ha preso il volo. Lo aveva già dimostrato nella passata puntata di Tale e Quale Show con l’esibizione di Shakira e lo conferma in pieno adesso. Credibile e intonata. Brava, brava, brava.

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro – Celine Dion: voto Solletico. Nel senso che anche solo per riuscire a sorridere durante una sua esibizione devo forzarmi. Non fa ridere. Non è da tv pubblica sta cosa. E’ solo imbarazzo distillato. Possibile che Carmen Di Pietro si presti con serenità ogni venerdì ad essere sbeffeggiata davanti a tutta Italia? Non me ne capacito. Che tristezza.

Peppe Quintale

Peppe Quintale – Tony Hadley: voto Bifronte. La prima parte dell’esibizione è da dimenticare. Dal ritornello in poi si riprende. L’acuto finale è da applausoni. Esteticamente sembra più una mongolfiera che Tony Hadley. Ecco, no che no proprio. 

