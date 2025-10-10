Pagelle Tale e Quale Show 10 ottobre: Carmen Di Pietro distrugge Ornella Vanoni, Tony Maiello più Valerio Scanu che Mango

Roma, 10 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della terza puntata di Tale e Quale Show, quella di venerdì 10 ottobre. Il talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno, con il contributo della super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, è giunto alla terza puntata. Il super ospite di questa serata è Leonardo Pieraccioni.

Gianni Ippoliti nei panni di Renato Zero a Tale e Quale Show 2025

Gianni Ippoliti - Renato Zero: voto Baratto. Nel senso che tutto il pubblico avrebbe barattato volentieri i minuti buttati a vedere questa esibizione terrificante e drammaticamente stonata con un’estrazione dentistica. Senza anestesia. Renato, io spero per te ardentemente che tu non abbia visto questo abominio. Se malauguratamente invece eri davanti alla televisione, sei autorizzato a lanciare pomodori per il resto della settimana. Lo capiremmo tutti.

Pamela Petrarolo – Gianna Nannini: voto Gabibbo. Nel senso che più che un’imitazione è stata una caricatura. Stonata per diversi tratti ed esagerata dall’inizio alla fine. Il brano ‘Meravigliosa creatura’ si è trasformato nelle urla di un’ambulante a una fiera. Ma perché? Pamela Petrarolo di solito è pure brava. Inspiegabile la standing ovation del pubblico, che evidentemente aveva nelle orecchie l’esibizione della vera Gianna Nannini.

Carmen Di Pietro nei panni di Ornella Vanoni a Tale e Quale Show 2025

Carmen Di Pietro – Ornella Vanoni: voto L’Appuntamento. Con lo piscologo, dopo che l’abbiamo sentita cantare. Noi del pubblico ne usciamo del tutto devastati. Siamo a un passo dal ricovero. Lei avrebbe dovuto essere censurata dal Garante della dignità, se ne esistesse uno. Purtroppo non c’è. E noi ci dobbiamo beccare questo passato di verdura di esibizione. Ornella, ti prego: fatti sentire come solo tu sai. Sii incisiva. Falla smettere. Lo so che ormai è tardi, ma almeno per le prossime settimane siamo salvi. Fallo per noi, Ornella.

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna - Tommy Cash e Fiorella Mannoia: voto Se il duetto è impossibile, un motivo ci sarà. Gabriele Cirilli con la parrucca e gli occhi incavati sembra lo zio Fester della famiglia Addams e stona anche in modo irritante. Flavio Insinna il suo lo fa anche, d’altro canto Tommy Cash è un gigione e quindi anche Insinna è nel suo. E’ un duetto terrificante in ogni senso. “Per far sti due minuti di fesseria abbiamo lavorato 90 ore”: ah, allora Flavio Insinna è consapevole del fatto che sia tutto imbarazzante. L’importante è saperlo.

Le Donatella – Frida e Agnetha degli Abba: voto Il sindacato Note è in agitazione. Io continuo a non spiegarmi come queste due ragazze siano state anche a X Factor eppure riescano a stonare durante ogni puntata di Tale e Quale Show. E’ vero che vestire i panni degli Abba non è cosa da poco. Però magari cercare di fare in modo che le voci siano intonate, sarebbe cosa buona e giusta. Standing ovation parziale in studio, a testimonianza del fatto che in questo caso almeno qualcuno fra il pubblico con un udito nella norma c’è.

Tony Maiello nei panni di Mango a Tale e Quale Show 2025

Tony Maiello – Mango: voto Valerio Scanu. Di faccia intendo, eh. Bravissimo lo staff che si è occupato della trasformazione. Niente da dire. Lavoro egregio. Peccato che assomigli più a Valerio Scanu che a Mango. La performance vocale di Tony Maiello migliora col passare delle strofe dopo un inizio incerto. Mi sarei aspettata di più. “Questa versione e anche quella di Angelina a Sanremo sono incredibili”: Alessia, cara Alessia. Carissima Alessia. Ma veramente stai paragonando quel capolavoro di esibizione di Angelina con sta roba? Sei seria?

Maryna – Shakira: voto Meooowww. Un po’ troppo caricaturale la voce, troppo nasale e quasi miagolata rispetto a quella di Shakira. Ma la presenza scenica c’è e anche l’intonazione non è male. L’inglese pure. Esibizione che, in una puntata che ha riservato ben poche emozioni, è da applausi.

Samuele Cavallo imita Marco Mengoni a Tale e Quale Show 2025

Samuele Cavallo - Marco Mengoni: voto Che bravo. Samuele Cavallo riconcilia con questo programma. In una puntata horror, lui ci fa prendere l’ascensore e volare verso il Paradiso. Esteticamente non c’entra molto con Marco Mengoni, ma ha una voce stratosferica e una capacità di entrare e uscire dai personaggi che solo un vero attore e un grande artista possono dimostrare di avere. Lui è due in uno. Dategli subito la vittoria finale di Tale e Quale Show. Anzi, prima di subito. Se non finisce in questo modo, faccio un manicomio.

Antonella Fiordelisi – Elodie: voto Dio ce ne scampi. Un giorno questa ragazza lo capirà. E se ne farà una ragione. Antonella Fiordelisi non deve cantare. Anzi, deve stare almeno a cinque metri di distanza da un qualsiasi microfono. Urla. Non fa altro che urlare. A caso. Senza un criterio. E non beccando mezza nota. E’ un supplizio sentirla. Ve ne prego, qualcuno la faccia tornare sul pianeta Terra. Elodie, perdonala. Non ha mai saputo minimamente cosa diamine stesse facendo.

Peppe Quintale - Patrick Hernandez: voto Remuntada. E’ uno dei pochi ad essere entrato davvero nel personaggio e ad aver ricordato davvero chi stava imitando. E ad avere anche una buona intonazione. Aspetto che nella terza puntata di Tale e Quale Show non è stato per nulla scontato. Che bel colpo di coda, bravo.