Damiano David, Laura Pausini e Fiorella Mannoia: le pagelle dei singoli usciti il 27 settembre

Ecco le pagelle di alcuni dei singoli usciti nella settimana del 27 settembre.

Fiorella Mannoia - “Disobbedire”: voto 8. Ho imparato che potevo anche sbagliarmi”: che bello sentire queste parole. In un mondo di dissing e di tossicità, di “io ho ragione a discapito degli altri”, lei arriva e ci racconta che ha la testa dura, che va dritta per la propria strada, ma che è anche capace di riconoscere i propri errori. In un mondo di maschi alfa, dovremmo imparare tutti a Disobbedire.

Benji & Fede - “Estate punk”: voto 7. Non avrei mai pensato di poter dare un voto così alto a una canzone di Benji & Fede, ma devo dire che ‘Estate punk’ è scritta bene e cantata in modo convincente. Non è la solita ‘Dove e quando’, mi piace.

Cesare Cremonini - “Ora che non ho più te”: voto 6.5. Bella, ma dopo tutta questa attesa avremmo voluto qualcosa di più. Che brani come “Poetica” siano inarrivabili è chiaro, però qualcosa di simile magari… Cesarino nostro si muove tra un’atmosfera alla Lucio Dalla e i cori alla Antonello Venditti. Hai detto niente…

Emma Nolde - “Tuttoscorre”: voto 6.5. Questa ragazza ha una penna e un modo di cantare molto interessanti. E in “Tuttoscorre” si vede e si sente. Teniamola d’occhio.

Cmqmartina - “Kids never sleep”: voto 6.5. Ritmo martellante, molto da Running. Un talento da tenere senza dubbio in considerazione.

Damiano David - “Silverline”: voto 6. Da domani lo chiameremo Damiano dei Coldplay, visto che la sua voce in questa canzone ricorda molto “Trouble” dei Coldplay. È un brano internazionale, forse troppo. Bella canzone, ma il rischio della spersonalizzazione è dietro l’angolo.

Laura Pausini - “Ciao”: voto 4.5. Lei nella canzone si alterna fra il ruolo di vittima e quello di Mahatma. Eddai su. Nell’ascolto le vittime siamo noi. Le strade di Rio, il deserto: Lauretta, ma una canzone in cui magari ci parli di qualcosa alla nostra portata no? Tutta questa attesa per questa canzone? No, avremmo meritato di meglio.