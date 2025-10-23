Viscardi showman, eroCaddeo cucciolone, Michelle profanatrice e Tomasi urlatore: le pagelle dei Live di X Factor 2025

Milano, 23 ottobre 2025 – Le pagelle della prima puntata dei Live di X Factor 2025 raccontano di un gran bello show. E di una Giorgia che ha aperto la puntata di giovedì 23 ottobre con un’esibizione stratosferica. Un ringraziamento da parte mia ai genitori di Giorgia Todrani per avercela regalata. Mamma mia che brividi.

eroCaddeo ai Live di X Factor 2025

EroCaddeo: voto Strappacuore. La versione di Lucio Battisti era molto più sussurrata, quella di eroCaddeo è molto più tormentata, struggente. Ecco, i vocalizzi alla Giuliano Sangiorgi però no. Dai Caddeino, Caddy, Cad: la voce ce l’hai, l’emozione e lo struggimento pure. Le modulazioncine no. Resta il fatto che è stato molto bravo nella sua versione di ‘E penso a te’. Saluta la mamma al termine dell’esibizione. Cucciolone cucciolosissimo.

Rob: voto Alanis però è intoccabile. La rabbia che aveva Alanis Morrissette ai tempi di ‘You oughta know’ era indescrivibile. Rob la urla. Alanis ci faceva entrare nella sua vita, nella sua rabbia, nei suoi colori cupi. Qui i colori non sono così. Sono un po’ troppo vivaci per un brano del genere. Grida e a tratti si sgola. Peccato. Occasione persa.

Tellynonpiangere: voto Piattino. Nel senso proprio di piatto. Esegue ‘La musica non c’è’ come la farebbe qualsiasi ragazzo intonato durante una serata al karaoke. Capisco la timidezza, per carità, però amico caro devi scioglierti un pelo. Jake La Furia ha ragione: esibizione un po’ sotto tono. Abbiamo un’idea chiara sul suo futuro discografico, per carità. Ecco, il rischio è che il suo futuro discografico possa essere una noia eccessivamente indie. Dai su, su su.

Amanda: voto Giusy. Nel senso che i suoi vibrati, che sono rimasti e sono anche spesso fastidiosi, richiamano un po’ la Giusy Ferreri appena dopo X Factor. Performance un po’ da karaoke e intimorita. Ma può migliorare.

Viscardi a X Factor 2025

Viscardi: voto Occhio a non rimanere incastrato. Viscardi è uno showman. Anzi, è lo showman di questa edizione di X Factor. Attenzione però a non ingabbiarlo nel cliché napoletano. Perché Viscardi balla e canta molto bene. E questo deve essere valorizzato. Devo uscire da tutti i confini possibili. Perché il suo talento è senza limiti.

Layana: voto Nì. Mia Martini aveva il tormento negli occhi e nella voce. Tormento che non è emerso in questo caso. Layana Oriot è brava. Bravissima. Però in questo caso è stata troppo teatrale, la sua ‘Gli uomini non cambiano’ non ha la sofferenza di cui è sempre stata carica. Peccato. In questo caso, però, l’errore è stato di Achille Lauro: l’assegnazione è stata eccessiva per lei.

Delia Buglisi: voto Bravissima, pazzesca, ma non da X Factor. Delia Buglisi deve fare teatro. Lei sul palco ci vive e fa vivere tutto quello che dice. La mia domanda è: da un punto di vista discografico, dove la possiamo collocare? “Non ho capito perché tu sia qui” le dice Paola Iezzi. Ed è condivisibile: Delia Buglisi deve abitare una serie di palchi importanti nel mondo. A X Factor, dove si costruisce il talento, dove si aiuta un diamante grezzo a risplendere, però stona un po’. Lei è già un diamante che brilla fortissimo.

Michelle Lufo: voto Hai toccato la canzone sbagliata. ‘En e Xanax’ in versione elettronica. No, non ditemi che ho sentito davvero tutto questo. E ho visto Francesco Gabbani ballare come al Cocoricò. Cancelliamo questa brutta pagina, ve ne prego. Ma perché? Per quale motivo? Samuele, perdonali. Gabbani non sa minimamente cosa stava facendo. Samuele, tu hai emozionato con la tua voce. Lei no e ha proposto solo autotune. Brrrrrr.

Tomasi: voto Ecco appunto. “Voglio svecchiarlo”. E infatti Jake La Furia gli fa cantare ‘Lucciole’ di Blanco che inizia con ‘Se morissi stanotte’. Ah che gioia. Chiaramente la urla tanto da sembrare un incrocio fra Blanco e Riccardo Cocciante. Mi domando: ma qualcuno ascolterebbe mai questa versione con le auricolari nelle orecchie? Mah. Assegnazione del tutto sbagliata.

Copper Jitters: voto Achilli Lauri. Il loro coach li veste da se stesso e questo non può che essere una garanzia di stile. Finalmente non sembrano strafottenti, non sembrano “bambini che hanno bevuto due Tavernelli e fanno i gangster”. “Ci scusiamo per come ci siamo comportati” sussurra il cantante su invito di Achille Lauro. Attendiamo di capire se le loro scuse sono reali e genuine o solo suggerite ad arte. Sul palco non sono stati male, va detto.

Mayu Lucisano: voto Lei è molto di più. Anche in questo caso, assegnazione sbagliata da parte di Paola Iezzi. Come si può far cantare a una ragazza di vent’anni che ha dimostrato di poter fare molto una canzone che la “appiattisce” così? Ma per quale motivo? Nonostante tutto, riesce a fare una buona esibizione. Questo vuol dire che Mayu è veramente una concorrente forte.

PierC: voto Quanto ti abbiamo aspettato. Nella serata in cui in tanti hanno cantato drammi vari, lui e il suo pianoforte arrivano con ‘Rocket man’ e ci sparano dritti in orbita. Avete fatto bene a tenerlo per ultimo, almeno andiamo a dormire contenti. Bravissimissimo.