Pagelle Isola dei Famosi: Adinolfi vittimista, Plevani e Fantini da finale

Ecco le pagelle dei principali protagonisti della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 28 maggio in Prima serata su Canale 5.

Cristina Plevani all'Isola dei Famosi 2025

Cristina Plevani: voto Autentica. Lei, Paolo Vallesi e Omar Fantini devono obbligatoriamente arrivare in finale. Non accetto se o ma, loro devono arrivare a giocarsi la vittoria dell’Isola dei Famosi 2025. Sono onesti, schietti, sinceri: personaggi che non si nascondono e che mostrano le loro fragilità senza giri di parole. Oltre ad essere personaggi che si mettono in gioco e fanno. Oh finalmente qualcuno che, oltre a parlare, fa. Che siano benedetti tutti e tre.

Alessia Fabiani eliminata dall'Isola dei Famosi 2025

Alessia Fabiani: voto Ve ne prego. E’ l’eliminata della quarta puntata del surviving game. Chiaramente ha capito che il suo è un personaggio che da solo non potrebbe durare molto all’interno di un programma come l’Isola dei Famosi e quindi ha scelto di allearsi con il personaggio più “protetto” all’interno del programma: Mario Adinolfi. La domanda è: dopo la fine del programma, questo non mostrare nulla del suo personaggio dove porterà Alessia Fabiani? Per ora la porta in Italia, dove tornerà a non avere alcun futuro nel mondo televisivo italiano.

Dino Giarrusso: voto Ma la sua utilità? Rispetto a Mario Adinolfi, perlomeno fa. Però parla, parla, parla, ciancia, ciancia, ciancia. Ma poi quanto contribuisce alle dinamiche del programma? Mah.

Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi: voto Vittimismo totàl. Non vedeva l’ora di trovare un pretesto per fare la vittima e far valere il proprio eloquio. Ecco, il suo personaggio si basa solo su questo: l’eloquio. E lo sapevamo. Tutto previsto e ampiamente prevedibile. Che noia. Se questa edizione dell’Isola dei Famosi deve essere caratterizzata da queste discussioni becere e sterili, cambio canale. Chiaramente, non avendo il problema di dover sopravvivere visto che le sue sull’Isola sono condizioni privilegiate, il suo è il ruolo del disturbatore che dorme e mangia più comodamente rispetto agli altri naufraghi. Se questo è un personaggio utile al programma…

Loredana Cannata: voto E adesso? Oltre gli alterchi con Mario Adinolfi quale può essere il contributo del suo personaggio alle dinamiche di questa edizione del programma? Anche lei è un grande Mah.

Mirko Frezza all'Isola dei Famosi 2025

Mirko Frezza: voto Vabbè mobbasta però. Lui vuole dimostrare che chi vive nelle case popolari può riuscire a fare molto. Perfetto. Sì bello tutto ma se lo dici ogni cinque minuti inizia a sembrare una strategia. E alla fine lo è: il personaggio di Mirko Frezza è totalmente strategia.