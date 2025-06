Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso e Omar Fantini imbarazzanti, Jey Lillo dimenticabile

Le pagelle dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 18 giugno raccontano di una puntata noiosa per tre quarti. Poi all’improvviso gli animi si sono inutilmente accesi con l’assurda rissa fra Omar Fantini e Dino Giarrusso.

La rissa fra Omar Fantini e Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi 2025

La rissa fra Omar Fantini e Dino Giarrusso: voto Disagio totàl. Detto che Dino Giarrusso si è fatto conoscere all’Isola dei Famosi per una prosopopea inutile ed esagerata, non c’è egocentrismo che giustifichi gli insulti e le minacce che sono volati fra lui e Omar Fantini. In ogni edizione dell’Isola dei Famosi c’è il momento “psycho-killer”, quello in cui qualcuno perde le staffe e dà di matto. Ecco, lo abbiamo visto nella puntata di mercoledì 18 giugno. Ci siamo scossi dal torpore, per carità. Ma avremmo preferito farlo per qualche siparietto dissacrante piuttosto che per una rissa fra due uomini che dovrebbero, e sottolineo “dovrebbero”, essere adulti. Che brutto esempio.

Jey Lillo: voto Mah. Qualcuno si ricorderà della sua partecipazione a questo programma? No, esattamente come nessuno si ricorda la partecipazione sua e del fratello Checco - hanno finito i reality, anzi no c’è ancora il Grande Fratello da poter spremere - a Pechino Express.

Mirko Frezza: voto Entro, spacco, esco, ciao. Il suo personaggio non ha lasciato un segno indelebile in questa edizione del programma. Ha solo fatto del gran caos. E portato nella trasmissione una serie inutile di luoghi comuni. Mirko Frezza è il primo eliminato della puntata di mercoledì 18 giugno. Peccato, in effetti creava dinamiche. Sempre uguali, ma almeno erano dinamiche.

Mario Adinolfi

La santificazione di Mario Adinolfi: voto Basta. Sin dall’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi riceve un trattamento differente da parte della conduttrice Veronica Gentili e dell’opinionista Simona Ventura rispetto a quello riservato a tutti gli altri naufraghi. La domanda è: a cosa porta tutto questo? Il pubblico non empatizza con i favoritismi. Anzi.

Cristina Plevani: voto Sofferente. Peccato, perché da lei mi sarei aspettata molto di più. Anche perché aveva cominciato questa edizione del programma con un altro piglio. Piano piano sembra essersi quasi accartocciata sulle proprie debolezze anziché reagire. Dai Cri, puoi rialzarti.