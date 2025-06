Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Mario Adinolfi impossibili

Le pagelle della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, quella andata in onda mercoledì 4 giugno: ecco i giudizi ai principali personaggi del surviving game condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

Paolo Vallesi, Cristina Plevani e Omar Fantini: voto Finale subito. Indipendentemente dalla data in cui finirà questa edizione del programma, loro tre devono giocarsi la vittoria finale. Sono i più equilibrati, i più normali e più utili al gruppo. Facciamoli trionfare.

Mario Adinolfi fa discutere all'Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi: voto Ronf. Nessun tipo di guizzo: fa quello che ci si aspettava facesse. Ovvero polemica inutile e senza alcun costrutto. Lui critica, polemizza, inziga come si dice dalle mie parti. Tradotto: provoca. Come ha sempre fatto nella sua carriera. Il suo è un personaggio piatto, stantio, prevedibile. La scelta di inserirlo all’interno del cast dell’Isola dei Famosi 2025 è ancora avvolta nel mistero: che senso ha averlo nel programma? Altra domanda: che senso ha il trattamento con i guanti che riceve ad ogni puntata?

Teresanna Pugliese: voto Ha carattere. A volte parte per la tangente, altre volte azzecca la strada: sta di fatto che il suo è un personaggio all’interno di questo programma. Il che non è per nulla scontato. Perlomeno sta mostrando diverse sfaccettature. Non è il suo mestiere fare la leader e in settimana si è visto. Però perlomeno ammette i propri limiti. A differenza di Adinolfi, Giarrusso e Salvati. Giusto per fare tre nomi.

Jasmin Salvati e Chiara Balistreri: scontro all'Isola dei Famosi 2025

Jasmin Salvati: voto Chi? Entro, spacco, esco, ciao. Ecco più o meno è questo il segno che il suo personaggio lascerà in questa edizione dell’Isola dei Famosi. Cioè tutt’altro che indelebile. Dispiace per lei, perché quella dei reality show è un’occasione che lei avrebbe dovuto sfruttare per entrare nel cuore dei telespettatori. Ma non succederà. Il litigio con Chiara Balistreri è qualcosa di francamente imbarazzante, con la “gara di sofferenza” fra le due. Facciamo che entrambe cominciano a portare il proprio personaggio, visto che si tratta di uno show? L’esibizione del dolore è qualcosa che rischia di entrare con mani e piedi nel cattivissimo gusto. Anche meno eh.

Dino Giarrusso: voto Ha ragione Cristina Plevani. Il suo personaggio - attenzione, si parla sempre di personaggi e non di persone - a tratti è veramente come sabbia nella biancheria: simpatico e gentile a livelli estremi. E infatti il televoto lo elimina senza alcun ripensamento.

Dino Giarrusso eliminato dall'Isola dei Famosi 2025

Alaham El Brinis: voto Ma è del mestiere? Viene presa in giro all’infinito dalla conduttrice Veronica Gentili perché ha paura dell’acqua – ma chi ha scelto i concorrenti? Veronica Gentili non ne sapeva nulla? –, poi viene eliminata dal pubblico alla prima possibilità. Insomma, per lei un’Isola dei Famosi non certo esaltante.