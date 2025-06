Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso e Mario Adinolfi, troppi favoritismi

Le pagelle della semifinale dell’Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 25 giugno, raccontano di un programma ormai molto stanco. Come i telespettatori, che ormai non vedono l’ora che finisca.

Perché anche questa puntata è stata soporifera. E a tratti anche irritante, date le sparate di Mirko Frezza e Giuseppe Cruciani. Che imbarazzo.

Giuseppe Cruciani in studio durante la semifinale dell'Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi: voto Zzzzzzz. Pensa pure di essere furbo e interessante. E probabilmente non ha capito che il suo personaggio, oltre ai guadagni economici, dall’Isola dei Famosi non porterà a casa nulla. “E’ il Cristiano Ronaldo di questa edizione del programma”: ecco la deferenza di cui abbiamo sempre parlato. E anche questa volta arriva dall’opinionista Simona Ventura. Ma cosa sta dando a questa edizione del surviving game? Retorica a parte, intendo. Che imbarazzo. Giù la maschera, per favore. Incredibilmente è il primo finalista. Ennesimo imbarazzo.

Mario Adinolfi alla semifinale dell'Isola dei Famosi 2025

Jey Lillo: voto Mi fa dare ragione pure a Mario Adinolfi. “Io vengo dal popolo e il popolo mi ha salvato”: ridicolo. “Grazie al mio quartiere e alla mia città”: ma seriamente questo personaggio crede di aver dato qualcosa a questo programma? Giustamente Mario Adinolfi lo prende in giro come fa la mia gatta quando finge di darmi retta e poi si fa gli affari propri. Anche basta Jey, capisci di essere un televisivamente miracolato e cerca di mettere del fieno in cascina. Spoiler: dal 3 luglio il tuo personaggio sarà dimenticato.

Jey Lillo alla semifinale dell'Isola dei Famosi 2025

Jasmin Salvati: voto Chi? Il suo apporto all’Isola dei Famosi 2025 si è esaurito nelle prime settimane. Adesso il suo è un personaggio che non ha nulla da dire né da dare. Come Jey Lillo, è tranquillamente paragonabile a una palma.

Mirko Frezza: voto Vabbè ma fermatelo. La sua presenza in studio è utile e costruttiva quasi quanto quella di un roditore accanto a dei rami. Poco senso aveva il suo personaggio sull’Isola e ancora meno ne ha in studio. Pensa pure di far ridere.

Mirko Frezza in studio durante la semifinale dell'Isola dei Famosi 2025

La querelle fra Dino Giarrusso e Omar Fantini: voto Che roba orrenda. Dino Giarrusso e la sua prosopopea boriosa, egoriferita e ridondante vengono difesi da più parti in studio. Il che è abbastanza surreale, giacché le risse si fanno in due. E lui ne è stato protagonista nella passata puntata dell’Isola dei Famosi tanto quanto Omar Fantini. Tuttavia, l’unico ad aver avuto due sanzioni è stato proprio quest’ultimo. Giarrusso, come avviene da inizio stagione anche per Mario Adinolfi, viene difeso e favorito. Probabilmente perché crea dinamiche, sia chiaro. Ma a che prezzo, visto che il pubblico non sopporta nè l’uno nè l’altro personaggio?

Teresanna Pugliese e Cristina Plevani: voto Almeno si discute un po’. Abbiamo capito che sono due personaggi avvelenati con il mondo. Menomale che almeno spruzzano un po’ di veleno qua e là.