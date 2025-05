Pagelle Isola dei Famosi: Giovani totalmente inutili, Adinolfi “Pontefice”

Le pagelle della terza puntata dell’Isola dei Famosi, quella in onda mercoledì 21 maggio, raccontano del gruppo dei Senatori che sta di fatto reggendo le sorti del programma e quello dei Giovani che di fatto passa del tutto inosservato. Ecco le pagelle su alcuni dei protagonisti. Si badi bene: si parla di personaggi, non di persone.

Paolo Vallesi all'Isola dei Famosi 2025

Paolo Vallesi: voto Ha ragione da vendere. “Il gruppo dei Giovani ha meno gavetta di noi alle spalle, sono meno abituati ai sacrifici e quindi fa più fatica”. Parole santissime. Paolo Vallesi dice la sacrosanta verità: il gruppo dei Giovani non è ancora entrato nel gioco. E infatti, guardacaso, i primi due naufraghi ritirati da questa edizione del surviving game facevano parte proprio di quel gruppo.

Nunzio Stancampiano all'Isola dei Famosi 2025

Nunzio Stancampiano: voto Alessandra Celentano. Nel senso che lui è ancora convinto di essere ad Amici e di doversi guadagnare l’attenzione del pubblico sfidando chi ha davanti. Ok Nunzio, sì bello tutto ma… non ti si sopporta. Il ruolo del suo personaggio è del tutto senza un senso. E infatti si ritira dall’Isola dei Famosi 2025.

Spadino: voto Ve ne prego. Spadino non ha capito minimamente dove si trova e lo dimostra ogni mezzo minuto. Il suo è un personaggio che non ha alcun tipo di contenuto da proporre in tv se non una serie di frasi fatte da social, furberie varie ed eventuali e zero voglia di lavorare sull’Isola. Insomma, l’utilità del suo personaggio all’interno dell’Isola dei Famosi 2025 è pari a quella di un paguro. Al sole. I suoi modi di esprimersi sono a tratti imbarazzanti: prima polemizza con la produzione, poi si trincera dietro una supposta ignoranza (Spadino, “supposta” non è la medicina: intendo un derivato del termine supposizione). Il suo personaggio tornerà nel dimenticatoio visto il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2025.

Mirko Frezza all'Isola dei Famosi 2025

Mirko Frezza: voto Ma basta. Lui crede di essere un personaggio divertentissimo e sovversivissimo semplicemente perché fa battute rudi e non rispetta le regole. Questa veracità a tutti i costi anche basta. Anche perché ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi firmando un regolamento ben preciso. “Spadino voleva di’ ‘na cosa, ma purtroppo è ignorante come me e nun ce l’ha fatta a spiegasse”: l’apologia dell’ignoranza a tutti i costi inizia a risultare abbastanza fastidiosa. Dal punto di vista umano, è simpatico e intelligente ma il suo personaggio non funziona in un programma del genere.

Carly Tommasini all'Isola dei Famosi 2025

Carly Tommasini: voto Corpo estraneo. Non si è ancora integrata nel gruppo, è una sorta di Loredana Cannata ma con meno pesantezza. Il che non è poi così difficile, va detto, visto che l’attrice è oggettivamente un personaggio-macigno all’interno di questa edizione del programma. Non riesce ad integrarsi nel gruppo dei Giovani. Piange. Sempre. Anche basta dai su.

Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi: voto Mario Adinolfi. Non ci si aspettava nulla di differente dal suo personaggio: polemica, inutile prosopopea, giudizi taglienti e netti e un egocentrismo smaccato ed evidente. E’ senza dubbio coerente con il personaggio che aveva mostrato anche fuori dall’Isola. Può piacere oppure no, ma di certo non si è mai mostrato differente. Il problema è che da conduttrice, opinionista e inviato Adinolfi viene trattato come una sorta di Pontefice. Però questo dipende da loro e non da lui.