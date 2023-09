Grande Fratello, le pagelle della quinta puntata: Varrese e Luzzi, che pesantezza

Le pagelle della quinta puntata del Grande Fratello danno conto di una Casa finalmente un minimo più movimentata e spaccata rispetto a quella delle prime puntate. Finalmente.

Massimiliano Varrese: voto Treno. Quello sotto cui è finito lui, inspiegabilmente dopo 6 secondi che son tutti nella casa, e quello su cui vorrebbe salire Heidi pur di non dover più sottostare alle paranoie del guru del palo. Perché Varrese non fa altro che prendersi due di picche in questo Gf. Signorini prova a creare una coppia dove c’è solo il deserto del Gobi. Il blocco su questa finta coppia è all’inizio della puntata e mi sono già bevuta la prima moka di caffè per stare sveglia. “Quando ti batte qualcosa uno non può sempre controllare tutto” dice un ormai alle corde Varrese. No, non dirò nessuno dei 5676447 doppi sensi che mi vengono in mente. Che disagio.

Anita: voto Metaverso. Parla bene di Heidi e viene sbugiardata mezzo minuto dopo attraverso le immagini. D’altro canto lei sostiene di avere tre lauree perché ha triennale, magistrale e master. Chiaramente vive in un mondo suo.

Santa Giselda nostra: voto Il pubblico ti ama. È la prima salvata dal televoto. Signorini la dipinge come la regina degli elfi che vive nel nulla, dimenticandosi che lei aveva un lavoro in fabbrica e ha sempre usato Instagram e macchina fotografica professionale. Quindi proprio sto australopiteco non è. Lei gioca sul proprio personaggio, Signorini la tratta come fosse una stupida.

Beatrice Luzzi: voto Ferro da stiro. Nel senso proprio di pesantezza. È tutta un tormento, una preoccupazione, un pensiero. Un macigno in prima serata. Finirà che impediranno la visione del Grande Fratello ai minori di 18 anni per non far deprimere i ragazzini.

Vittorio: voto Trop Model. Anche meno, Vitto’. Meno. Quanto a simpatia e affabilità è pari alla vicina petulante del telefilm Super Vicky. Nella clip sostiene che gli altri inquilini siano falsi, poi capisce di poter essere lapidato, televisivamente parlando, dal resto del gruppo e quindi fa retromarcia. In modo imbarazzante. Sostiene di aver lasciato il costume da bagno bagnato sul letto di Lorenzo perché si trova in un contesto che lo mette alla prova psicologicamente. Non fategli fare un provino da attore perché tanto è tempo perso. Signorini lo dipinge come alternativo e a me spuntano le bolle. Brividoni.

Claudio: voto Chi tocca Fiordaliso va a casa. Tesoro bello, hai voluto dire che Fiordaliso è vecchia e ha meno sogni di chi è giovane? La paghi carissima e torni nell’oblio televisivo.

Marco: voto Grillo parlante. Non le manda a dire e questo è da apprezzare. Perlomeno ha il coraggio di schierarsi. Magari un pelo meno critico e un po’ più propositivo non sarebbe male, ma almeno non fa sotterfugi.

Cesara Buonamici: voto Lumicino. Ci prova. Le va riconosciuto l’impegno. Lei dice anche cose intelligenti, introduce persino il termine “retropensiero” in un programma dove c’è chi non sa neanche l’italiano più elementare e per questo la ringrazio personalmente. Però non dà alcun tipo di movimento ai propri interventi. Peccato.

Rebecca Staffelli: voto Yawn. La sua presenza è narcotica. La vedi e sbadigli. Incide di più un cucchiaino sul granito rispetto a lei all’interno del Grande Fratello. È come Casper: un fantasma.

Grecia Colmenares: voto Ufo. Continua a capirsi la metà di ciò che dice, servono i sottotitoli e spesso anche quelli non bastano. Facciamo entrare Olga Fernando e risolviamo tutto.

La noia: voto Onnipresente. Questa è probabilmente l’edizione a più basso tasso di divertimento ed emozioni degli ultimi quindici anni. Litigi farsa, buonismi farsa, siparietti farsa. Aaaaaah farsaaaah. Scusate, ho avuto un sussulto.Torno nei ranghi. Qualcuno dia una scossa a questo mortorio.