Pagelle Grande Fratello, vince solo la noia

Le pagelle della sesta puntata del Grande Fratello raccontano di una serata che sarebbe potuta essere spesa in modo diverso.

Beatrice Luzzi contro tutti: voto Che noia che barba, che barba che noia. “Ma sempre su di me le puntate?” si chiede l’attrice. Che interpreta anche il pensiero di tutti noi. Basta. Ma veramente basta. Sono sempre le stesse frasi da quattro puntate. Praticamente una qualsiasi soap.

La pantomima Heidi-Massimiliano Varrese: voto Alex Belli. Pensavamo che il teatrino Alex Belli-Soleil Sorge delle passate edizioni fosse il punto più basso di nulla televisivo e invece eccoci con pala e piccone a scavare. Le sceneggiate intorno a questa nuvola di niente mi fanno venire un’eruzione cutanea quasi quanto mi farebbe l’aloe. Siamo nella città del vuoto in provincia di finto. E sono solo le 22.03 e io sono già alla prima moka di caffè per stare sveglia. Bene, ma non benissimo.

Alfonso Signorini: voto O tempora o mores. Ormai non si capisce più dove finisca il copione e dove inizi il timore delle nuove direttive aziendali. Grecia piange come neanche una statua di una Madonna e lui la prende in giro, Varrese sostiene di non essere un uomo qualunque - più che legittimo, non è un segno di strafottenza - e lui lo prende in giro dicendogli di volare basso. Solo un anno fa avremmo avuto novantordici blocchi su questo vuoto spinto. Lui deve creare la love story fra Massimiliano e Heidi. Noi siamo già pieni.

Fiordaliso: voto Portinaia. Lei non serve ad altro se non a riportare pettegolezzi e a commentare dinamiche altrui. E ovviamente a confermare ogni strampalata teoria di Alfonso Signorini. Siamo al circo, ormai è chiaro.

La puntata: voto La noia, l’abbandono e il niente son la tua malattia. Le interruzioni pubblicitarie sono i momenti di maggior emozione di questo Gf edizione Sonnolenza.

Valentina: voto Borghesi borghesi ancora pochi mesi. Contesta i montaggi dei video come fosse in un corteo sessantottino. Peccato che una che si fa chiamare Lady Fagiana sui social sia credibile quanto lo sono io che cerco di tenere in ordine l’armadio.

Anita: voto Carrara. Nel senso di pesante come il marmo. La discussione fra lei e Heidi è persino meno appassionante di quella sul celebre spot della pesca. Le due si contendono Vittorio. Che lì dentro ha la vivacità di un’asse da stiro. Ah beh, a posto.

Rebecca Staffelli: voto Sciarelli. Nel senso che ho chiamato la redazione di ‘Chi l’ha visto?’ per capire dove fosse finita. Viene chiamata in causa molto raramente dal conduttore, va riconosciuto. Però se al suo posto ci fosse il Pupazzo Gnappo se ne accorgerebbero in pochi. Impalpabile.

Letizia Petris: voto Bella storia. Nel senso della storia. Non nel senso della santificazione di mondi, persone. Per una volta si piange non per gli scarsi contenuti. Almeno un momento in cui qualcuno ha qualcosa da raccontare in questa puntata lo abbiamo trovato. Alleluja.

Giselda Santa Nostra: voto Mimetica. Lei non si fa vedere stavolta e sono certa che si tratti di una tattica. Brava Gisy, continua a giocare così. Pensa che addirittura stavolta il conduttore non ti ha neppure considerata quale giullare del villaggio stavolta. Beatrice ti ha fatto lo sgambetto mandandoti al televoto. Non mollare, Santa Giselda Nostra.

Ciro Petrone: voto Nu matrimonie napulitano. Appena la fidanzata gli manda un biglietto, lui inizia a piangere. Certo, potrebbero essere accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Però il biglietto in questione accompagna una pizza a forma di cuore, quindi tutto rientra nei ranghi. Una sorpresa giusto per allungare il brodo a mezzanotte. Grazie, la prossima volta prepariamo direttamente la colazione.