Pagelle Grande Fratello 23 ottobre, il rientro di Heidi era proprio necessario?

Le pagelle del Grande Fratello della puntata di lunedì 23 ottobre raccontano di una Casa sempre più schierata contro Beatrice Luzzi.

Giuseppe Garibaldi: voto Non ti fare neanche più vedere, che sennò guarda... Ma secondo te ci si comporta così? Ma puoi rimbalzare da una donna all'altra come una manina appiccicosa dei pacchetti di patatine degli anni Novanta? Ma veramente pensi di essere più intelligente di tutti? Detto che appena esci dal Grande Fratello non ti si filerà di pezza più nessuno, ma te la stai giocando proprio male male. E prima la finta storia con Beatrice Luzzi in cui a crederci era solo lei, poi basta Beatrice, poi ti dichiari a Samira Lui quando la suddetta è già uscita dalla Casa, poi torni da Beatrice dalla quale prendi un palo così clamoroso che neanche in una partita di un qualsiasi campionato di calcio. Ma sei serio?

Beatrice Luzzi: voto Però anche basta. Il fatto di essere stata raggirata da Giuseppe Garibaldi la rende più simpatica a tanti: chiunque di noi è stata/o presa/o in giro da un/a cialtrone/a nella vita. Detto ciò però anche lei si deve autoaiutare, altrimenti ci viene un'ernia da quanto è pesante. Tutti ce l’hanno con lei e questo è un dato di fatto, dal canto suo lei non si sottrae ad alcuna polemica. Bea, sii buona dai.

Il rientro di Heidi: voto Ne sentivamo il bisogno come dell'acqua frizzante più frizzante dell'acqua frizzante stessa. Capisco la necessità di creare attesa - mi rifiuto di usare il termine "hype" - sull'unico argomento che ha un minimo di seguito in questa edizione del reality show, però addirittura trascinare questa soap venuta male per tre puntate è eccessivo. Ma è eccessivo perché il pubblico tutta sta pazienza non ce l'ha. E, peraltro, non è che le tesi sostenute da Heidi nel suo intervento in diretta siano delle più esclusive e imprevedibili. Tradotto: Heidi, hai detto un sacco di cose ovvie. E del tutto surreali come quella di essere stata manipolata da Massimiliano Varrese. Eccheccosè Varrese? Satana? Adesso fai come Marlena: torna a casa.

Mirko Brunetti: voto Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Questa edizione del Grande Fratello è così povera di contenuti che si vanno a riesumare persino dinamiche sul nulla con protagonisti personaggio da nulla create in Temptation Island mesi fa e proseguite su Instagram. Avete capito il vuoto di tutto questo? Mirko Brunetti crede di essere molto scafato solo perché è in televisione a mostrare i fatti propri e non se ne vergogna. Ma andate a lavorare, dai.

Alex Schwazer: voto Naftalina. Se non avesse fatto inutilmente polemica con Beatrice Luzzi sostenendo che lei sia interessata a lui – ma veramente?? -, nessuno si sarebbe ricordato del suono della sua voce. La sua presenza al Grande Fratello ha perso utilità dalla fine della prima settimana. La sua pesantezza da macigno di marmo invece è rimasta. E fattela una risata, su.

Giselda Torresan, Rosy Chin, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Ciro Petrone, Fiordaliso: voto Come i nani. Nel senso che dovrebbero iniziare a lavorare per farsi un po’ notare. Alternano fasi di pseudo attività a fasi totalmente da comodini. Come se non esistessero all’interno della Casa.

Rebecca Staffelli: voto Ong. Nel senso che sarebbe più utile se partisse con un’organizzazione non governativa per una missione umanitaria, sarebbe più utile di quanto sia stata fino ad oggi nello studio del Grande Fratello. Alfonso Signorini non la sopporta e questo è un dato di fatto. Lei però non riesce mai a capitalizzare quelle poche occasioni che le vengono offerte.

Alfonso Signorini: voto Mucala lì, dem. Alex Schwazer non vuole commentare una situazione e lui da bravo conduttore cosa fa? Gli impone di rispondere. Beatrice Luzzi dice una baggianata e lui cosa fa? Stigmatizza in continuazione. La sua buona piega è durata una puntata. Una settimana fa.