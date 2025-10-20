Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco già dimenticato

Roma, 20 ottobre 2025 – Discussioni e qualche, poche, dinamica interessante: ecco le pagelle della quarta puntata del Grande Fratello che abbiamo visto su Canale 5 lunedì 20 ottobre in Prima serata. Una puntata, quella condotta da Simona Ventura con gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, con l’inutile apporto di Sonia Bruganelli, che arranca in maniera evidente. Non arranca, invece, Cristina Plevani: lei è veramente una grande opinionista. Brava.

Sonia Bruganelli: voto Non avete proprio capito. Friends, romans, countrymen, giusto per citare un componimento celebre. Non pensate minimamente che la presenza di Sonia Bruganelli come ospite, che peraltro nelle passate edizioni non aveva aggiunto un tubo al programma, possa risollevare gli ascolti del Grande Fratello. Era simbolo del trash, ce ne eravamo liberati e ora che facciamo? La richiamiamo? No, vi prego. Se l’edizione deve affondare, almeno lo faccia senza il trash urlato e volgarotto di Sonia Bruganelli.

Giulia: voto L’abbiamo già dimenticata. Il suo personaggio è quello che si può a buon diritto considerare “sabbia nel letto”. Antipatico, inutile. Anzi, fastidioso. Ma a cosa serve nella Casa? Però ha un merito: riuscire a sembrare più ragionevole dell’evanescente Jonas.

Omer: voto Pure? Non si capisce un tubo di quello che dice, eppure anche lui riesce a prendere in giro Francesco. Si crede il grande protagonista di questa edizione. Più che fare docce e mettere in mostra il fisico non fa. Siamo tornati nei primi anni Duemila? Che imbarazzo.

Ivana: voto Zzzzzzzzzzzzzzz. E’ nata uomo e ora è una splendida donna. E quindi? A fine 2025 questa sarebbe una storia che fa notizia? O siamo troppo avanti noi o sono molto, imbarazzantemente, indietro gli autori di questa edizione del Grande Fratello: ritengo Ivana una concorrente come un’altra. Non vedo eccezione.

Jonas: voto Puoi serenamente lasciare il programma. Per lui basta che qualcuna gli dia retta e accontenti la sua voglia di attenzione e plachi la sua tempesta ormonale e va benissimo. Jonas, ecco: no. Ma proprio no. Ma ce la fai? Ma quanti anni hai? 15, che non sai a cosa saresti andato incontro entrando nella Casa del Grande Fratello? Filosofo de noattri, cammina dai. Ma per favore. “Vedo tutte queste belle ragazze, mi piacerebbe conoscerle tutte”: ma guarda che quello si chiama Geordie Shore ed è un altro tipo di programma, amico caro. Lasciamo perdere il modo che usa per zittire Grazia. Qualcosa che fa rabbrividire. Fuori ancora prima di subito.

Francesco: voto Che noia. Lui non è un personaggio. Non lo sarà mai. Una volta uscito dal Gf sarà dimenticato persino dai vicini di casa vera, non del Grande Fratello. Ma questo ragazzo che ha impiegato 423295034950 anni per entrare nel reality Mediaset davvero vuole fare la figura del ragazzo che si distingue nel programma soltanto perché segue la scia di Rasha e ragazze varie? Dai su, non ci voglio credere. Peraltro, amico, il tuo personaggio non fa ridere neanche attraverso il solletico. Anche basta, su. “King Rana è il nuovo Patrick”: Ascanio, non diciamo bestialità. Patrick a sto finto personaggio mangiava in testa. Anzi, faceva altro nella celeberrima suite diventata cult.

Donatella: voto E’ la cumbia della noia. Dalla prima puntata del Grande Fratello non abbiamo fatto un solo passo avanti: lei è rimasta identica. Parla sempre in dialetto, il suo personaggio non sopporta quello di Francesco e continua ad avere la fissazione per la pulizia. Totàl.