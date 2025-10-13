Pagelle Grande Fratello: Giulio doppia faccia, Ascanio e Floriana all’attacco. Scivolone di Simona Ventura sulla guerra

Roma, 13 ottobre 2025 – Le pagelle della terza puntata del Grande Fratello raccontano finalmente di qualche dinamica interessante all’interno del programma. Nella puntata di lunedì 13 ottobre si sono fatti sentire in modo determinante anche gli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Fra i concorrenti, eliminato Giulio: il suo doppiogiochismo è stato segnalato anche da Ascanio Pacelli: “Sei un parac..o” ha affermato l’opinionista. E infatti non sentiremo la mancanza di questo concorrente al Grande Fratello 2025.

Scivolone di Simona Ventura, che in diretta annuncia quasi commossa “La guerra in Palestina è finita, tutto merito di Trump. Adesso tutti possono tornare a casa. Quel che è stato è stato, dobbiamo spegnere il fuoco che c’è da tempo in Medio Oriente” glissando sull’affermazione “Notizia stupenda, però quante persone e quanti bambini sono morti?” di Rasha.

Jonas litiga con Omer al Grande Fratello 2025

La rissa sfiorata fra Omer e Jonas: voto Oh zio, ti aspetto fuori. Tono di voce da cavernicoli, atteggiamento da tenebrosi, petto in fuori, sguardo sfidante: mamma mia che maschi inutilmente alfa questi due. Vedendo le immagini del siparietto tremendo a cui hanno dato vita nella Casa, capiscono di aver fatto e detto bestialità. “Mamma mia, pesante” commentano. Dai? Faccio un appello alla produzione e agli autori: smettetela di inserire nei cast concorrenti che parlano un italiano stentoreo. Ve ne prego. Non sono piacevoli da sentire, non si capisce un tubo. Floriana Secondi che interviene a gamba tesa: voto Non sarà politicamente corretta, ma ha ragione da vendere. “Al terzo ‘St…zzi’ ti avrei dato una capocciata” dice a Jonas. Applausi a scena aperta.

Gli opinionisti: voto Finalmente. Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani sono la risposta civile e costruttiva ad anni di personalismi fra gli opinionisti. Che bello avere loro tre che dicono cose interessanti, intelligenti, che non parlano per partito preso e non vogliono essere protagonisti a tutti i costi. Se nuovo corso sarà, il merito sarà tanto della conduzione di Simona Ventura quanto degli interventi dei tre opinionisti.

Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi opinionisti al Grande Fratello 2025

Il triangolo fra Domenico, Benedetta e Valentina: voto “Mi sembra Temptation Island”. Lasciando perdere che Valentina, compagna di Domenico, si sente “sotto all’occhio del ciclone” (eh??), ha ragione da vendere. “Se è importante, statti con Benedetta. Ma che sto guardando? Dopo tutto quello che mi hai fatto passare”: Valentina ne vorrebbe dire di tutti i colori, ma si trattiene. “Fuori io passo per la cornuta” aggiunge. Domenico, Dom, Mimmo, Domy: puoi creare tutti i rapporti di amicizia che vuoi, ma in costume abbracciato a Benedetta, a cui peraltro dai baci sul collo, anche no. Un pelo meno. Un plauso a Valentina che non dà colpe a Benedetta, ma giustamente getta la croce sul compagno Domenico.

Domenico e Benedetta sulla graticola al Grande Fratello 2025

Francesco: voto Non ce la fai. Vogliono a tutti i costi farlo passare per il caso umano che farebbe di tutto per piacere a Rasha. Un po’ come Medioman o Patrick delle passate edizioni. E lui si sente un po’ così, va detto. E’ entrato nella parte. Peccato che non sia per nulla credibile. Il suo è un personaggio senza il minimo appeal fra il pubblico e anche gli altri casalinghi e casalinghe non sembrano amarlo particolarmente. Vedete un po’ voi. “Lui non è un mio amico, fa il malessere” commenta Rasha nei suoi confronti. Perfetto, direi.

Giulia: voto Latte alle ginocchia. E’ insopportabile. Vanno bene la giovane età e l’inesperienza con la convivenza con sconosciuti e con il mondo televisivo, tutto giusto e condivisibile. Però cosa aggiunge se non affermazioni quantomeno irritanti al programma?

Donatella: voto Luogo comune. Lei sta cavalcando il personaggio della casalinga disperata che parla con inflessione barese. E’ una macchietta. Ma fa ridere? Spoiler: no. E’ spontanea? Spoiler: no. Il suo personaggio conquisterà il pubblico? Spoiler: assolutamente no. Piange senza lacrime leggendo la lettera del marito Andrea. Mamma mia che disagio.