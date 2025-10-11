Pagelle Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso come The Mask, Mariotto imbarazzante

Roma, 11 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, quella andata in onda nella notte fra sabato 11 e domenica 12 ottobre – è cominciata subito dopo la partita di calcio fra Italia ed Estonia e si è conclusa a notte inoltrata -, che si è protratta sino a notte inoltrata. Ma che comunque non ha risparmiato colpi di scena e polemiche fra i concorrenti e i componenti della giuria.

Fabio Fognini e Giada Lini: voto Dai che almeno sorride. La notizia è che Fabio Fognini sta cominciando a lasciarsi andare. E sul palco sta lasciando intravedere non solo il suo essere umano e neanche del tutto spocchioso, ma anche il fatto che può ballare. E fare cose tipo una mezza spaccata. Al di là delle inutili urla di Rossella Erra, bello spettacolo. Bravi.

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale: voto Smiling and joking. Alla fine, ridendo e scherzando, la Signora Emma Coriandoli sta iniziando a muoversi. Ballare è un parolone, però rispetto alla prima puntata le cose vanno decisamente meglio. C’è ancora molto da lavorare, ma non si era mai esibita così.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: voto The Mask. Vi prego, fate esibire Barbara D’Urso col volto coperto. Le sue facce sono sempre più posticce e irritanti ad ogni puntata. Neanche una Natalia Titova in grande spolvero avrebbe sfoderato così tante espressioni finte in una sola coreografia. Sono così impressionata che mi aspetto che da un momento all’altro Barbara D’Urso possa uscire da un armadio di casa mia urlandomi “Sfumeggiante” come Jim Carrey. Aiuto. Come hanno ballato? Benissimo, non c’è nulla da dire. Ma a me lei continua a spaventare.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina: voto Oh a me piace. A parte l’impegno che sta mettendo nella danza, Paolo Belli è un personaggio positivo. Che, a differenza di Francesco Paolantoni o Alan Friedman nella passata edizione, ha musicalità e mette allegria. Sta migliorando, anche se è inevitabile che ogni sua esibizione si trasformi in uno show oltre la danza. Il commento di Guillermo Mariotto: voto Qualcuno lo fermi. Non se ne può veramente più. Che utilità ha il suo ruolo in giuria? Continua a lanciare affermazioni senza senso e che non possono essere inserite in nessun discorso logico. Continua sulla falsariga della passata edizione: è imbarazzante.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: voto Consegnatele le chiavi di tutti i palchi. Ma cosa vogliamo dire a una come Francesca Fialdini che non fa polemiche, non si lamenta, accetta le sfide e non le vive come un attacco personale. Migliora di puntata in puntata. Giovanni Pernice ha il tocco di Re Mida e lo sta dimostrando anche in questa edizione di Ballando con le Stelle. Sono spettacolari. Se non vincono, faccio un manicomio.

Marcella Bella e Chiquito: voto Mi si è slogato tutto. Il loro merengue va a una velocità tale che mi sono slogata qualsiasi cosa solo a guardarli. A un certo punto Marcella Bella impazzisce e quasi va sedata. Comunque avercela così tanta energia. Bomba.