Pagelle Ballando con le Stelle 18 ottobre: Beppe Convertini cappotto bagnato, Marcella Bella gatto di marmo

Roma, 18 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della quarta puntata di ‘Ballando con le Stelle’ andata in onda sabato 18 ottobre. Una puntata nella quale ancora una volta non si è vista nessuna eliminazione – la domanda a questo punto è: quando riusciremo finalmente a entrare nel meccanismo della gara? Ci stiamo anche un pelo annoiando – e che ha visto uscire vincitrice la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Beppe Convertini e Veera Kinnunen: voto Salviamola. Apro ufficialmente una petizione per salvare la povera Veera Kinnunen dall’ego smisurato e dalla fintissima sportività di Beppe Convertini. Veramente lei merita una sofferenza del genere? Perché avere a che fare con Beppe ConvertEGO è davvero una sventura. Mamma mia che pesantezza.

Marcella Bella e Chiquito nella quarta punta di 'Ballando con le Stelle 2025'

Marcella Bella e Chiquito: voto Lui va pagato di più. E’ evidente che lui in scena faccia una fatica boia a trascinare il peso morto di lei sul palco. In questa quarta puntata Marcella Bella ha inventato una nuova figura della danza: quella del Gatto di Marmo. Chiaramente Rossella Erra si alza in piedi urlando inutilmente. E risulta sempre più evidente quanto non capisca un tubo di danza.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: voto Doppio fondo. Nel senso che vanno considerati in due modi: l’esibizione è ineccepibile. Loro sono bravi, sanno ballare. E questo non si può contestare in alcun modo. Ha ragione, però, Selvaggia Lucarelli quando sottolinea l’assenza di show da parte di Carmelita. Che, diciamocelo forte e chiaro, partecipa a ‘Ballando con le Stelle’ solo perché da due anni non è in tv, perché l’addio con Mediaset è stato burrascoso e perché il suo è sempre stato un personaggio che ha fatto discutere. Non certo per il ballo. Ergo, è chiamata a fare show anche in quel modo. E ne è ben consapevole.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina: voto In crescita. Al di là della lacrima strappastoria solita che ci propone ad ogni puntata, tutto sommato il ballo sta migliorando. Il suo è un percorso che, finalmente alla quarta puntata di Ballando con le Stelle, inizia a diventare interessante. Ecco la frase “Il prossimo anno vieni qui a ballare tu” detta a Selvaggia Lucarelli in risposta a una critica denota una capacità di sopportare i confronti a livello “Marcella Bella”. Anche no, dai.

Filippo Magnini e Alessandro Tripoli nella quarta punta di 'Ballando con le Stelle 2025'

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: voto Tronco di mezzo pino. Magnini si sta sciogliendo. Per questo motivo è solo mezzo pino e non un albero intero. Piano piano sta migliorando. E si vede. Soprattutto dal punto di vista dell’interpretazione. Ecco, magari un pelo più di umiltà sarebbe utile.

Fabio Fognini e Giada Lini: voto Eh dai. Ha ragione Ivan Zazzaroni – il che è già un evento -: è stato bravo stavolta. Sta migliorando molto, finalmente si muove. E questa non è cosa da poco. Allegria e leggerezza, come dice Carolyn Smith. E nessuna delle due caratteristiche era tipica di Fabio Fognini all’inizio di questa edizione del programma. Apperò. Rossella Erra urla e si sbraccia dopo la sua esibizione. Che strano. Mamma mia, che imbarazzo.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: voto Celestiali. Sono bravi, belli, simpatici, per nulla polemici. Che bello vederli ballare, che cosa meravigliosa sentirli parlare. Sono i vincitori che l’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle si merita. E che il pubblico, l’urlatrice Rossella Erra a parte, merita.

La Signore Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale: voto Posto in Paradiso. Un coreografo e ballerino come Simone Di Pasquale non si infilerebbe mai in una situazione del genere se non avesse un tornaconto. Di sicuro gli è stato promesso un posto in Paradiso. La Signora Coriandoli sta, va detto, facendo progressi. Ecco, un po’ pochini. Ma attendiamo con pazienza.

Andrea Delogu e Nikita Perotti nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025

Andrea Delogu e Nikita Perotti: voto Si vola. Loro sono oggettivamente bravi ed emozionanti. Meritano il podio finale di ‘Ballando con le Stelle’ e se non ci arrivano io faccio un manicomio. Sono belli da vedere insieme, hanno stile, eleganza, energia. Bravi, bravi, ma proprio bravi.

Martina Colombari e Luca Favilla: voto Dai, dai, dai. Piano piano la rigidissima – non solo fisicamente, ma soprattutto dal punto di vista dei blocchi mentali – Martina Colombari si sta finalmente ambientando. E si sta mettendo in gioco. E questo si vede eccome. Migliora. Eccome. Ooooh brava Martina.