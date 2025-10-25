Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ViennaTerremoto IrpiniaTurista giapponese PantheonMauro Di FrancescoPortarei Usa Caraibi
Acquista il giornale
SpettacoliMarcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre
25 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre

2

Paolo Belli è ancora un cuore di panna

3

La Signora Emma Coriandoli fa quel che può

4

Marcella Bella, anche basta però la forte, tosta e indipendente

5

Filippo Magnini piange per Massimiliano Rosolino a Ballando con le Stelle

6

Andrea Delogu è vera, viva Andrea Delogu

7

Va a finire che Fabio Fognini a Ballando con le Stelle diventa anche simpatico

8

Francesca Fialdini ha vinto Ballando con le Stelle

9

Barbara D’Urso troppo vittima: “Il mio trash era concordato con autori e dirigenti”

10

Beppe Convertini è un distillato di fastidio a Ballando con le Stelle

11

Martina Colombari è un disco rotto a Ballando con le Stelle

12

Nancy Brilli è la vicina della porta accanto

13

Rosa Chemical giustiziere della notte a Ballando con le Stelle

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre

Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre

I giudizi alle performance delle coppie in gara nella quinta puntata del talent show cult del sabato sera di Raiuno

Le pagelle della quinta puntata di Ballando con le Stelle 25 ottobre

Roma, 25 ottobre 2025 – Quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025, l’edizione dei vent’anni del talent show di ballo condotto ogni sabato in Prima serata su Raiuno da Milly Carlucci. Le pagelle della serata di sabato 25 ottobre cominciano così: Rossella Erra voto E’ ora di basta. Uso un capolavoro di Maccio Capatonda per dire che non la si sopporta più. Si erge a “tribuna del popolo”, ma vorrei tanto sapere se il popolo è contento e soddisfatto di averla come propria rappresentante. Come di consueto, urla in maniera sguaiata e senza costrutto. Tanto da far sembrare ragionevole, puntuale e assennato persino ogni discorso di Guillermo Mariotto.

Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation

E questo già dovrebbe dare l’idea di quanto, quindi, i discorsi di Rossella Erra a Ballando con le Stelle siano sconclusionati. Il suo è ovviamente un personaggio e infatti il giudizio riguarda solo ed esclusivamente il personaggio che mostra in tv. Un personaggio decisamente fastidioso e per nulla costruttivo. Come fastidiose sono state, anche nella quinta puntata di sabato 25 ottobre le ormai sin troppo frequenti standing ovation del pubblico in studio. Non è possibile che ogni esibizione faccia andare tutti in visibilio. E infatti ho una teoria a riguardo: prima dell’inizio della puntata, ogni settimana, vengono disseminate delle puntine su ogni sedia. Oppure, teoria in subordine, le poltrone in studio sono così scomode da far preferire a chiunque lo stare in piedi. 

In questa puntata è diventato sempre più chiaro un aspetto: il ballo sta iniziando a passare in secondo piano, ad emergere in questa fase dello show sono soprattutto le storie personali e passate dei personaggi. La narrazione, quindi, sta iniziando a diventare sempre più importante in questa edizione del programma.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation
Articolo
Concorrenti 'Ballando con le Stelle 2025': chi sono e con chi ballano
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ballando con le stelle