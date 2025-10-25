Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre

Roma, 25 ottobre 2025 – Quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025, l’edizione dei vent’anni del talent show di ballo condotto ogni sabato in Prima serata su Raiuno da Milly Carlucci. Le pagelle della serata di sabato 25 ottobre cominciano così: Rossella Erra voto E’ ora di basta. Uso un capolavoro di Maccio Capatonda per dire che non la si sopporta più. Si erge a “tribuna del popolo”, ma vorrei tanto sapere se il popolo è contento e soddisfatto di averla come propria rappresentante. Come di consueto, urla in maniera sguaiata e senza costrutto. Tanto da far sembrare ragionevole, puntuale e assennato persino ogni discorso di Guillermo Mariotto.

E questo già dovrebbe dare l’idea di quanto, quindi, i discorsi di Rossella Erra a Ballando con le Stelle siano sconclusionati. Il suo è ovviamente un personaggio e infatti il giudizio riguarda solo ed esclusivamente il personaggio che mostra in tv. Un personaggio decisamente fastidioso e per nulla costruttivo. Come fastidiose sono state, anche nella quinta puntata di sabato 25 ottobre le ormai sin troppo frequenti standing ovation del pubblico in studio. Non è possibile che ogni esibizione faccia andare tutti in visibilio. E infatti ho una teoria a riguardo: prima dell’inizio della puntata, ogni settimana, vengono disseminate delle puntine su ogni sedia. Oppure, teoria in subordine, le poltrone in studio sono così scomode da far preferire a chiunque lo stare in piedi.

In questa puntata è diventato sempre più chiaro un aspetto: il ballo sta iniziando a passare in secondo piano, ad emergere in questa fase dello show sono soprattutto le storie personali e passate dei personaggi. La narrazione, quindi, sta iniziando a diventare sempre più importante in questa edizione del programma.