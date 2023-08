Ouvertour Summer, le date di agosto della tournée di Lazza

Uno dei cantanti di maggior successo dell’attuale panorama musicale e discografico italiano è Lazza. Il vero nome del rapper e producer milanese è Jacopo Lazzarini. Il 22 agosto compirà 29 anni. Lazza è attualmente impegnato nell’Ouvertour Summer, che sta avendo un grande riscontro presso il pubblico e che prosegue per tutto il mese di agosto e a settembre con nuovi appuntamenti.

Debutto

La carriera di Lazza è cominciata nel 2009. La musica dell’artista spazia tra l’alternative hip hop e il trap. Finora il rapper meneghino ha pubblicato tre album: ‘Zzala’ nel 2017, ‘Re Mida’ nel 2019 e ‘Sirio’ nel 2022. In alcune interviste l’artista ha spiegato che per lui la musica non ha confini né canoni e può passare indifferentemente dall’ascolto di Frank Sinatra a Freddie Mercury fino ai Red Hot Chili Peppers e molti altri.

Sanremo

Nel 2023, al Festival di Sanremo, Lazza si è classificato secondo con ‘Cenere’. È stata apprezzata anche la sua esibizione con Emma Marrone e Laura Marzadori nella serata dei duetti, in cui il trio ha interpretato ‘La fine’ di Nesli. Come ha spiegato il rapper, per quanto riguarda la classifica delle vendite il passaggio all’Ariston e la seconda posizione sul podio non hanno cambiato molto le cose, dal momento che il performer aveva già ottenuto importanti risultati con ‘Sirio’. A cambiare, invece, è stato il livello di popolarità dal momento che dopo Sanremo anche il pubblico più adulto e maturo lo riconosce e lo ferma per strada. ‘Cenere’ è un pezzo transgenerazionale.

Record

Proprio di recente, durante il Lazza Ouvertour Summer 2023, nella tappa romana il cantante ha festeggiato il Settimo Disco di Platino per l’album dei record ‘Sirio’ (Island Records), segnando così il traguardo di 36 Dischi d’Oro e 63 Dischi di Platino.

Summer tour

Il Lazza Ouvertour Summer 2023 è una tournée estiva a cielo aperto. La produzione è a cura di Vivo Concerti e Next Show. Si tratta di uno spettacolo inedito e differente rispetto ai palazzetti andati sold out nei mesi scorsi per Lazza. Questo show attualmente in corso, infatti, vede la presenza di una band e del djset con Drillionaire (Diego Vincenzo Vettraino, oggi producer e in passato anche calciatore). Nella scaletta figura anche ‘Bon Ton’ dello stesso Drillionaire con Lazza insieme a Blanco (feat. Sfera Ebbasta & Michelangelo).

Prossimi appuntamenti

Ci sono ancora varie occasioni per ascoltare Lazza dal vivo quest’estate. 3 agosto 2023 Costa dei Trabocchi Fest Lanciano (CH) 6 agosto 2023 Sottosopra Festival Gallipoli (LE) 8 agosto 2023 Arena dei Pini Baia Domizia (CE) 12 agosto 2023 Red Valley Festival Olbia 14 agosto 2023 Sziget Festival Budapest 18 agosto 2023 Viper Summer Festival Cinquale (MS) 27 agosto 2023 San. B Sound San Benedetto del Tronto (AP) 8 settembre 2023 Ippodromo Snai San Siro Milano 10 settembre 2023 Decibel Open Air 2023 Firenze