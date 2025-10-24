Verissimo: gli ospiti del 25 e del 26 ottobre

Le puntate di 'Verissimo' di sabato 25 e domenica 26 ottobre si prospettano piene di emozioni. Coppie note, nuovi capitoli, storie di dolore e di rinascita e anche tanta buona musica. Ecco chi e cosa vedremo nel salotto di Silvia Toffanin .
Gli ospiti di sabato 25 ottobre
La puntata di sabato 25 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30.
Silvia Toffanin accoglierà in studio Martina Stella , pronta a raccontare la sua vita da mamma single dopo la separazione dal marito, e Mauro Corona , giornalista e scrittore che per questa volta sarà l'intervistato e non l'intervistatore.
In studio sarà presente anche una coppia nota: quella composta da Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi . I due, che si sono conosciuti nella casa del 'Grande Fratello', a giugno sono diventati marito e moglie.
Lucia Ilardo , dopo 'Temptation Island', è pronta a raccontare quali sono i rapporti oggi con il suo ex fidanzato Rosario e Veronica Satti – figlia di Bobby Solo – sarà protagonista di una toccante intervista.
A 'Verissimo' direttamente dalla fiction 'La forza di una donna' ci sarà anche Caner Cindoruk , che nella fiction turca in onda su Canale 5 interpreta Sarp.
Domenica 26 ottobre: chi ci sarà
Domenica 26 ottobre la puntata andrà in onda. a partire dalle 16:00.
Tra gli ospiti della puntata ci saranno due voci molto note: Sal Da Vinci e Arisa .
Benedetta Rossi , l'autrice dei libri di cucina più nota d'Italia, sarà in studio con il marito Marco mentre Evelina Sgarbi racconterà le sue ragioni nelle vicende che l'hanno portata a uno scontro con il padre Vittorio.
La padrona di casa accoglierà in studio anche Piera Maggio e Pietro Pulizzi , genitori di Denise Pipitone in occasione del 21esimo compleanno della ragazza scomparsa che cade proprio il 26 ottobre.
In studio, infine, sarà presente Christian , il figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri che hanno perso la vita nell'esplosione dei giorni scorsi in un casolare della provincia di Verona.