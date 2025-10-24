Verissimo: gli ospiti del 25 e del 26 ottobre

Le puntate di 'Verissimo' di sabato 25 e domenica 26 ottobre si prospettano piene di emozioni. Coppie note, nuovi capitoli, storie di dolore e di rinascita e anche tanta buona musica. Ecco chi e cosa vedremo nel salotto di Silvia Toffanin .

Gli ospiti di sabato 25 ottobre

La puntata di sabato 25 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Martina Stella , pronta a raccontare la sua vita da mamma single dopo la separazione dal marito, e Mauro Corona , giornalista e scrittore che per questa volta sarà l'intervistato e non l'intervistatore.

In studio sarà presente anche una coppia nota: quella composta da Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi . I due, che si sono conosciuti nella casa del 'Grande Fratello', a giugno sono diventati marito e moglie.

Lucia Ilardo , dopo 'Temptation Island', è pronta a raccontare quali sono i rapporti oggi con il suo ex fidanzato Rosario e Veronica Satti – figlia di Bobby Solo – sarà protagonista di una toccante intervista.

A 'Verissimo' direttamente dalla fiction 'La forza di una donna' ci sarà anche Caner Cindoruk , che nella fiction turca in onda su Canale 5 interpreta Sarp.

Domenica 26 ottobre: ​​chi ci sarà

Domenica 26 ottobre la puntata andrà in onda. a partire dalle 16:00.

Tra gli ospiti della puntata ci saranno due voci molto note: Sal Da Vinci e Arisa .

Benedetta Rossi , l'autrice dei libri di cucina più nota d'Italia, sarà in studio con il marito Marco mentre Evelina Sgarbi racconterà le sue ragioni nelle vicende che l'hanno portata a uno scontro con il padre Vittorio.

La padrona di casa accoglierà in studio anche Piera Maggio e Pietro Pulizzi , genitori di Denise Pipitone in occasione del 21esimo compleanno della ragazza scomparsa che cade proprio il 26 ottobre.