‘Verissimo’: chi sono gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 marzo

Silvia Toffanin apre, anche per questo fine-settimana, il suo salotto a tantissimi ospiti. Musica, storie di donne e di famiglia ma anche tanti volti noti dello showbiz che sono pronti a mettersi a nudo per la prima volta. Ecco chi ci sarà a ‘Verissimo’ sabato 22 e domenica 23 marzo.

Gli ospiti di sabato 22 marzo

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

Sarà un appuntamento pieno di prime volte: Sergio Bernal – ballerino di danza classica, etoile e re del flamenco – sarà infatti in studio per un’intervista esclusiva, la prima di fronte a Silvia Toffanin.

La conduttrice accoglierà anche per la prima volta insieme la coppia costituita da Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

In studio saranno anche presenti l’attrice Greta Ferro, prossimamente in tv con la fiction ‘Il Turco’, e la cantautrice Grazia Di Michele, ex prof. di canto della scuola di ‘Amici’.

Dal mondo di ‘Amici’ arrivano anche Veronica Peparini e Andreas Muller, in passato insegnante di danza e allievo (vincitore) della scuola. Oggi i due sono una coppia e un anno fa sono diventati genitori di due gemelle.

Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio, presenterà il suo libro ‘Storia senza eroi’ che racconta della sua vicenda personale che lo portò alle dimissioni nel 2009.

Domenica 23 marzo: chi ci sarà

La puntata di domenica 23 marzo andrà in onda a partire dalle 16. Si tratterà di una puntata interamente dedicata alle donne. In studio con Silvia Toffanin ci sarà Bianca Guaccero, pronta a raccontare il periodo d’oro che sta vivendo sul lavoro e nel privato, ma anche Paola Barale che invece ha da poco subito un’importantissima perdita: la sua amata mamma. Tra gli ospiti del pomeriggio anche Clizia Incorvaia che porterà il suo personale ricordo della suocera Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo.

Ci sarà anche modo di lasciare spazio all’allegria e alla musica. Direttamente dal Festival di Sanremo saranno, infatti, in studio, Gaia – che ha da poco pubblicato il suo nuovo disco ‘Rosa dei Venti’ – e Serena Brancale, questa volta accompagnata in un’intervista dalla sorella Nicole con cui condivide l’amore per la musica.