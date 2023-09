Oriana Marzoli al Grande Fratello in Spagna: “Sono qui per vincere”. Dopo poche ore: “Me ne vado”

Oriana Marzoli ci riprova. Dopo il buco nell'acqua nella tv italiana - l'esperienza all'interno del Grande Fratello Vip l'aveva portata anche decisamente fino a una fase avanzata del reality show, ma ben poco è poi seguito per lei dal punto di vista lavorativo fuori dalla Casa - la trentenne di origine venezuelana ha scelto di tornare a casa. Partecipando, di nuovo, al Grande Fratello in Spagna.

Di nuovo, già. Perché Oriana Marzoli aveva già preso parte al Gran Hermano Vip una volta, ma la sua esperienza era terminata dopo pochi giorni. Adesso ecco il ritorno. E Oriana ha sin da subito ha dichiarato le idee chiare: "Questa volta voglio arrivare fino alla fine, sono qui per vincere".

Detto fatto. Appena entrata nella casa, Oriana Marzoli è stata catapultata insieme a Michael Terlizzi, già concorrente di una delle ultime edizioni del Grande Fratello italiano, in una sorta di tugurio ad ambientazione preistorica. Ed ecco le certezze, granitiche peraltro, della "reina dei reality" crollare come un castello di carte sotto l'uragano Hilary.

"Non avrei mai pensato di finire in questa casa a tema preistoria. Nel 2018 sono finita in una casa abbandonata e quest’anno nella preistoria. Non lo capisco. Ma qualcuno mi dica qualcosa, che fastidio. Scusate, ma adesso o rido o piango. Siamo nell’età della pietra? Sembra che me lo facciate apposta perché sapete che me la cavo male con la natura - ha tuonato una Oriana Marzoli quasi in lacrime, a testimonianza della sua volontà di ferro di superare tutte le difficoltà -. Sei vip vivranno qui nella caverna? No, no, no aspetta. Amore ma non è giusto. Non c’è il bagno? Ok te lo giuro che piango. Amore ma cos’è questa storia? Volevo fare un gioco normale e non così. Voglio vivere in condizioni normali e umane. Preferivo l’asino di anni fa, almeno ero in una casa normale. Se le decorazioni mi piacciono? Vieni qui tu e vedi se ti piacciono".

La venezuelana, ricordiamolo, aveva affermato di avere intenzione di arrivare sino alla fine e vincere il reality show spagnolo: "Io qui non ci sto. Cosa c’è qui sotto? Degli insetti? Ma no! Ma che noia, non voglio fare questo gioco così, ma cosa sono queste cose? Vi ringrazio tanto, mi presto sempre al gioco, ma qui non posso starci. Queste condizioni non sono giuste, qui non possiamo restare. Adesso mi spiego meglio, qui c’è la terra e non il pavimento! Sì, ho detto che ero venuta qui per vincere, ma non qui dentro. Promettimi che ci fai uscire". Ora si attende di capire come finirà.