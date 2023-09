Oriana Marzoli lascia il Grande Fratello Vip spagnolo

Oriana Marzoli ha lasciato il Grande Fratello Vip spagnolo. Come direbbe Achille Lauro, "ci è cascata di nuovo". La trentenne venezuelana si conferma più a caccia di copertine e sensazionalismi che di una vera carriera: la sua esperienza al Gran Hermano Vip è durata poco meno di tre settimane.

Il motivo è di quelli che non possono che far sganasciare dalle risate: sarebbe stata, stando alle affermazioni della stessa Oriana Marzoli durante un confessionale, la lontananza dal fidanzato Daniele Dal Moro. Una mancanza che secondo la venezuelana, già ex Grande Fratello Vip italiano, sarebbe stata insopportabile.

Una mancanza alla quale, però, in pochi credono visto che già la scorsa settimana il veneto aveva inscenato una sorta di attacco isterico, con tanto di minacce e bestemmie in diretta, per non aver potuto incontrare la fidanzata. Dalla quale era lontano da una decina di giorni. Insomma una soap opera italo-venezuelana alla tv spagnola che adesso sembra essersi conclusa, probabilmente in modo definitivo anche se con i siparietti targati Marzoli-Dal Moro non si hanno mai certezze, con un nuovo abbandono del reality show da parte della trentenne venezuelana.

Nuovo abbandono, già. Oriana Marzoli, infatti, aveva già partecipato al Gran Hermano spagnolo - i reality show sono la sua professione da diverso tempo -, abbandonando il gioco dopo pochi giorni. Tre settimane fa, all'inizio della nuova avventura in Spagna, aveva dichiarato: "Questa volta non lascio il reality, voglio vincere. Andrò fino in fondo". Una concorrente di parola, non c'è che dire.