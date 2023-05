Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: la coppia ex Gf Vip vittima di se stessa e dei social

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. "Chi?" potrebbe domandarsi più d'uno. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia: sono due ex concorrenti del Grande Fratello Vip appena concluso. Che si sono "innamorati" durante il reality show condotto da Alfonso Signorini. E oggi si lasciano. Ovviamente con tanto di strascichi polemici di ogni genere sui social network. E così anche la coppia che si professava duratura e fuori dalle logiche dello showbiz si è sciolta come un gelato lasciato al sole. A colpire è proprio il seguito social che questa coppia ha. Si va dalle scenate isteriche di Dal Moro, che insulta tutti - follower grazie ai quali è diventato un minimo noto compresi - in dirette a dir poco imbarazzanti ad audio diffusi su Tik Tok nei quali Oriana Marzoli piange disperata insieme a una fan. Che peraltro ogni dieci secondi la chiama "Amore" come se le due fossero legate da un affetto vero e profondo che va oltre il fandom. E' tutto figlio dei tempi, sia chiaro. E tutto scivolerà via in breve tempo. Ma cosa è successo fra i due?

"La vita diventa difficile se esponi tutto" è uno degli ultimi commenti dello stesso Dal Moro. Il quale ha scelto mesi fa, consapevolmente e in totale libertà, di "esporre tutto" insieme alla stessa Marzoli.

"Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole - ha spiegato sui social Daniele Dal Moro -. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere".

"Vi sono grato quando siete carini con me. Io però non chiedo nulla e non cerco nemmeno di vendervi nulla. Io più di così non riesco a fare davvero. Io mi trovo in difficoltà e faccio fatica anche a stare in room qui a parlare. IO del sostegno non me ne faccio di nulla. Oriana con questo mondo qua ci lavora, quindi sostenete lei. Per lei è importantissimo, datele tutto il sostegno, anche quello mio. Io l’unica cosa che vi chiedo è di non dipingermi per quello che non sono, di non dire falsità su di me e di non mettere in mezzo la mia famiglia. Poi potete smettere di seguirmi che è lo stesso. Ringrazio chi mi segue e mi scrive cose bellissime, ma vivo anche senza questo mondo" ha aggiunto il veneto.

Dal canto suo, la trentenne spagnola ha risposto con una eloquente story su Instagram che termina con “Gioca da solo”.