Orfani di un mito: "Noi artisti, inventati da lui". Mattarella: un innovatore

Super Pippo, lo chiamavano. Sembrava avere poteri speciali: scoprire talenti, costruire spettacoli, tenere incollati milioni di italiani davanti allo schermo. Dal Festival di Sanremo, che ha condotto più di chiunque altro, a Domenica In, Baudo ha intrecciato la sua vita con quella del pubblico, diventando parte dell’immaginario collettivo. Il presidente della Republica Sergio Mattarella lo ha ricordato dicendosi "addolorato": "È stato un protagonista e innovatore della tv". La premier Giorgia Meloni lo definisce "uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto". Pier Ferdinando Casini aggiunge: "Un grande uomo di televisione, un autentico italiano e sempre un vero democratico cristiano".

Dal mondo della musica e dello spettacolo, le voci si intrecciano. Al Bano lo saluta con parole semplici: "Pippo è stato il tutto per me. Ricordi indelebili, non potrò mai ringraziarlo abbastanza". Laura Pausini confessa: "È diventato un mio familiare. Dopo Sanremo non mi ha mai lasciata". Gianni Morandi ricorda la sua generosità: "Mi aiutò a superare il mio periodo di crisi negli anni Ottanta. Ti vorrò sempre bene".

C’è commozione profonda nelle parole dell’ex moglie Katia Ricciarelli: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore". Mara Venier non trattiene le lacrime in diretta al Tg1: "Un pezzo di vita che se ne va con lui. Mi è sempre stato vicino, questa notizia è devastante". E poi Jovanotti, che cita il varietà che lo consacrò: "Ciao caro grande Pippo… lavorare con te è stato ‘fantastico’. Sei stato un gigante dello spettacolo e un uomo splendido, colto, generoso e magico. Ogni tua lezione è stata un regalo prezioso".

Il cordoglio corre anche sui social: Gianna Nannini scrive "Ciao Pippo, sei sempre un grande spettacolo", mentre Giorgia lo ringrazia per il contributo fondamentale alla cultura popolare: "Mi consola che ce lo siamo detti fino all’ultimo: grazie per la passione con cui hai fatto la tua arte". Milly Carlucci lo definisce "un uomo insostituibile". Barbara D’Urso, con un sorriso amaro, ricorda: "Pippo direbbe: ‘Barbara D’Urso l’ho inventata io’. Ho iniziato con lui a Domenica In, osservandolo come una spugna".

Non mancano i colleghi. Primo fra tutti Carlo Conti: "Ciao Pippo, con te si spegne la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio, quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore poi immeritatamente come collega. Ciao Maestro". Tullio Solenghi racconta: "A gennaio andammo a trovarlo, fu un momento di grande tenerezza. Lo consideravamo un fratello maggiore". Eros Ramazzotti, su Instagram, accompagna alcune foto insieme a Pippo con parole semplici e dirette: "Caro amico mio, con te ricordi indelebili, mi mancherai". Marisa Laurito dice: "Era un grande professionista, appassionato di televisione. Tantissimi ricordi di serate bellissime, un mondo che non ritornerà più".

Dal mondo della musica arrivano anche le voci di Enrico Ruggeri e Marco Masini. Ruggeri scrive su X: "Nessuno ha fatto per la musica italiana quello che ha fatto lui: aveva intuito, cultura, amore. Cercava la qualità ma anche le persone. Amava la musica che durava nel tempo. Che dispiacere, che vuoto". Masini aggiunge: "Grazie per la fiducia che mi hai dato e per tutto quello che hai fatto per me e per la musica. Ciao Pippo, resterai sempre qui… con e dentro ognuno di noi".

Dalla Rai, la sua casa, il saluto più affettuoso: "Con lui se ne va un pezzo del cuore della tv, ma ciò che ci ha lasciato è un’immensa ricchezza". E in fondo, basta guardare i nomi che ha scoperto e lanciato – da Lorella Cuccarini a Michelle Hunziker, da Giorgia a Laura Pausini – per capire quanto sia profonda la sua impronta. Una frase, spesso imitata, riassumeva tutto: "L’ho inventata io!".