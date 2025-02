‘Ora o mai più’, la semifinale: chi ha vinto e la classifica

Milano, 22 febbraio 2025 – Semifinale ad alta tensione quella di ‘Ora o mai più’ di sabato 22 febbraio. Non sono mancate le polemiche, le belle esibizioni, quelle poco ascoltabili, ma non è mancato neanche un cambio nel sistema di voto. Semifinale e finale del talent show condotto da Marco Liorni su Raiuno non sono infatti in diretta e quindi il voto finale della classifica della puntata è determinato da coach, una rappresentanza del pubblico in studio e una formata da alcuni rappresentanti della stampa.

Chi ha vinto la semifinale di ‘Ora o mai più? Il vincitore è stato Valerio Scanu. La classifica: Valerio Scanu, Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Loredana Errore, Pago, Matteo Amantia, Pierdavide Carone, Carlotta. Rimangono favoriti alla vittoria finale Pierdavide Carone, Matteo Amantia e Antonella Bucci.

La prima manche vede esibirsi Pago e Patty Pravo per primi con ‘Se perdo te’: a loro vanno 59 punti. Tocca poi a Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con ‘Non ho l’età’: ottengono 62 punti. Terza coppia in gara è quella formata da Matteo Amantia e Alex Britti con ‘Lo zingaro felice’: a loro vanno 60 punti.

Polemica di Riccardo Fogli nei confronti dei giornalisti presenti in studio. Rei, secondo l’ex Pooh, di avere legittimamente il dubbio che i voti siano distribuiti casualmente: “Noi conosciamo i concorrenti, voi siete alla prima sera. Se vi fermate con noi, forse avrete lo stesso giudizio”. Tocca poi a Carlotta e Donatella Rettore, con ‘Canzoni stonate’: 51 punti per loro. Cantano Anonimo Italiano e Riccardo Fogli, con ‘L’emozione non ha voce’: la giuria dà loro 54 punti. Spazio poi ad Antonella Bucci e Raf con ‘Non è mai un errore’: a loro vanno 62 punti. Penultima coppia sul palco: Loredana Errore e Marco Masini con ‘Le tasche piene di sassi’: la giuria dà loro 62 punti. Ultimo duo ad esibirsi è quello composto da Valerio Scanu e Rita Pavone, con ‘Poster’: a loro vanno 61 punti.

I 10 punti di bonus dei giornalisti vanno a Pago. Con una motivazione bizzarra: visto che Pierdavide Carone è favorito dai social e altri hanno già altre carriere fuori, allora Pago merita il bonus.

I concorrenti si sfidano a due a due con un ospite. A salire sul palco per primi sono Loredana Errore e Matteo Amantia, entrambi con Enrico Ruggeri, rispettivamente con ‘Il mare d’inverno’ e ‘Mistero’. Vince Matteo Amantia. Tocca poi ad Anonimo Italiano e Valerio Scanu, con Michele Zarrillo, rispettivamente su ‘Una rosa blu’ e ‘Cinque giorni’. Vince Valerio Scanu. La terza sfida è quella fra Pierdavide Carone e Antonella Bucci, con Enrico Ruggeri, rispettivamente su ‘I dubbi dell’amore’ e ‘Quello che le donne non dicono’. Vince Antonella Bucci. L’ultima sfida è fra Pago e Carlotta, con Amy Stewart, rispettivamente cantando ‘Grazie perché’ e ‘Knock on wood’. Vince Carlotta.