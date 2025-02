‘Ora o Mai Più’, perché stasera e la finale non sono in diretta

‘Ora o Mai Più’, siamo agli sgoccioli. Il talent show di Raiuno condotto da Marco Liorni che ha la missione dichiarata di concedere una nuova opportunità a talenti della musica che hanno vissuto per i motivi più disparati un periodo di stop nella propria carriera si appresta a vivere le ultime due puntate di questa edizione.

Oggi, sabato 22 febbraio, e settimana prossima, sabato 1 marzo, si celebreranno infatti semifinale e finale del programma. E la curiosità è che nessuna di queste due puntate sarà in diretta. Semifinale e finale di ‘Ora o Mai Più’ saranno registrate. E le motivazioni sono fondamentalmente due: la concorrenza con ‘C’è posta per te’ su Canale 5 e il grande apporto dei social network. Che hanno incoronato sin dalla prima puntata Pierdavide Carone.

Quindi ecco la scelta: sparigliare le carte e far votare ai coach e a un gruppo di 100 spettatori in studio, con una delegazione di giornalisti che è deputata ad attribuire un bonus. In questo modo, quindi, almeno potenzialmente potrebbero essere tolti dagli ultimi posti della classifica Anonimo Italiano e Carlotta, potrebbe essere superata la poca “simpatia social” nei confronti di Valerio Scanu e in vetta potrebbero giocarsela Pierdavide Carone, Matteo Amantia e Antonella Bucci.